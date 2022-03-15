快訊／學生通報與確診者重疊足跡　虎尾高中下午緊急公告停課

▲學生向校方反應與確診者足跡重疊，虎尾高中15日下午緊急停課。（圖／翻攝Googlemaps）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心昨（14）日發布COVID-19確定病例，其中案21440為虎尾科大校友，南下雲林主要為參加3月5日虎尾科技大學校友盃的排球競賽，雲林縣衛生局昨日公佈確診者足跡後，虎尾高中學生向校方反應與確診者足跡重疊，校方中午緊急啟動高規格防疫因應措施，3月15日下午課程將擇期補課。

雲林縣衛生局曾春美今日受訪表示，因案21440足跡雲林縣民遭匡列家隔離為13人、自主健康管理有14人，昨日已進行PCR檢測，目前結果為均為陰性。

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虎尾科技大學說明，3月5日「排球社第四屆校友盃」，由學務處課外活動指導組學生社團-排球社舉辦；當日參賽人員有校友120~130位與在校學生31位、工作人員為在校學生32位，健康管理部分均已施打二劑以上疫苗，或快篩陰性證明，當日參賽隊伍男排共3組（12隊），女排共一組（4隊）。比賽場地均於室外排球場。

虎尾科技大學表示，目前沒有停課，相關場域已進行清消作業，目前無確診者。本校今加強校內宣導，請全體教職員生進行自我健康監測，每日量測體溫、確實配戴口罩。如出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉、嗅味覺異常等症狀或需要快篩，應通報校內環安衛保單位，並儘速就醫。

國立虎尾高中因應covid-19預防性停課說明：

2022年3月15日，本校因有同學看到3 月14日夜間新聞,現自己與診者於3月5日之足部分重疊，通報師長後，本校啟動高規格防疫因應措施，並依規定通報衛生、教育主管機關，同學也依衛生主管機關之指示安排至醫院進行快篩。

目前本校並無診者，足跡重疊之同學未進班上課，已辦理請假手續。請師長、同學與家長放心。

為求校園環境安全無虞,除平日例行性消毒工作，本校於3月15日下午進行預防性停，另請專業廠商進人校園進行全面性環境清消。

國立虎尾高中今日表示，校內有14名學生自行通報曾到過確診者去過的地方足跡重疊，而這14名學生今日在家自主管理一天，到今天凌晨篩檢若沒問題，明天才可正常上學。校方今日緊急召開會議為慎重起見，決定今天下午停課。

相關措施如下:

1.11時40分開始餐，中午餐全面使用防疫隔板·惠請導師協助督勤，並宣導相關防疫措施與約束事項(提醒避免街上閒晃、班上內務書籍一併收拾整齊)，並與學生隨時保持密切聯擊。

2.3月15日下午課程將擇補課(線上或實體皆可)

3.學生宿舍於11時40分~12時30分 開放住校生返宿取物，因宿舍也將進行全面清消，故3月15日夜間不開放住宿。

4.同學可於12時30分離校，搭乘專車之同學請由側門離開。

5.清消完畢後，於3月16日恢復上課與正常作息。

6.同學如有出現發燒,腹瀉,上呼吸道或味嗅覺異常,請立即告知導師及健康中心,以利後續關心追蹤

▲虎尾高中學生向校方反應與確診者足跡重疊，校方中午緊急啟動高規格防疫因應措施，3月15日下午課程將擇補課。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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