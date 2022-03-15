　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／役期4個月→1年？　國防部：如確定會在公布1年後實施

▲▼中華民國海軍陸戰隊,中華民國海軍,永遠忠誠,海軍陸戰隊隊員。（圖／記者季相儒攝）

▲中華民國海軍陸戰隊海軍陸戰隊隊員。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，台海安全引發國際關注。針對台灣現行4個月軍事訓練役是否延長，國防部長邱國正15日在立法院備詢時指出，仍在研議中；面對國民黨立委江啟臣詢問實施時間點，邱未正面回應，僅說會在公布後1年後實施。

邱國正上午受訪時也說，「我當然樂見其成（延長役期），這代表大家已經都有共識，為了國家、對保國衛民有相當幫助都樂見」。

內政部長徐國勇14日出席立法院內政委員會報告並備詢，被問到役期看法時直言，他贊成延長役期，「國家是我們的，如果多開一點時間國家可以永續安全、發展下去，繼續存在，一年、幾個月的時間又算什麼」。

對於國內也掀起議論「4個月義務役」是否延長役期，據了解，軍方確實已納入延長9個月或1年的評估，只是尚未定案，熟悉軍方事務人士坦言，役期的時間長短是一個點，但重點還是在於「訓練內容」，因此在評估延長兵役的同時，也要同步針對訓練內容進行檢討，是否符合當前建軍的構想。

該位人士說，現役約18萬正規部隊之外，後備編列28萬人，以及可用人力223萬編管人力，在戰時如何運用；簡言之，單就後備部隊，如何在戰時發揮有效戰力，如何協助疏散、基礎設施維護、快速執行阻絕任務等，不論現役部隊、義務役、後備部隊的訓練，在課程安排、訓練量、精實度，在未來勢必都還要有所調整跟提升。

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
快訊／基輔宣布實施宵禁　傳俄軍將猛攻
北極海底驚見「10層樓深巨坑群」！　科學家大驚
快訊／新光金發言人涉內線！　剛開完法說會就被移送
長榮海運首度減資＋股利合配每股24元　現金殖利率15.1％
快訊／林昀儒、鄭怡靜闖進決賽！　3:1擊敗法國組合
快訊／高雄回收車輾死2歲男童！父在家準備晚餐　驚知惡噩崩潰
新埔站30人慘摔畫面外流！　北捷要查內部人員懲處
國立女大生想轉東吳！　補教師罵「4個字」慘了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／擴大援助烏克蘭難民　外交部再捐新台幣3.22億元

新埔站30人慘摔畫面被PO網！北捷要調查內部人員　外流影片將受懲處

「關心缺電的人都被罵了一輪」　他諷：蘇貞昌口水能發電？

快訊／役期4個月→1年？　國防部：如確定會在公布1年後實施

新埔站電扶梯意外4天後才說明　北捷：絕無隱匿或延遲

莊瑞雄傳授挑選蜜棗小撇步　誓言行銷屏東農產到全世界

女老師遇隨機盤查罵很蠢竟遭大外割　監委批侵害人權糾正中壢分局

新埔站失速電扶梯「同型還有248台」　北捷：分布在淡水、板南、新店線

基本工資補貼核准率僅11%　民進黨立委盼延長申請期限

「蔣萬安恐成藍營歷來最弱候選人」　林鶴明：他像溫室的王子

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

《餘生，請多指教》等3年終於要播了！　肖戰下跪求婚楊紫：願意嫁給我嗎？

快訊／擴大援助烏克蘭難民　外交部再捐新台幣3.22億元

新埔站30人慘摔畫面被PO網！北捷要調查內部人員　外流影片將受懲處

「關心缺電的人都被罵了一輪」　他諷：蘇貞昌口水能發電？

快訊／役期4個月→1年？　國防部：如確定會在公布1年後實施

新埔站電扶梯意外4天後才說明　北捷：絕無隱匿或延遲

莊瑞雄傳授挑選蜜棗小撇步　誓言行銷屏東農產到全世界

女老師遇隨機盤查罵很蠢竟遭大外割　監委批侵害人權糾正中壢分局

新埔站失速電扶梯「同型還有248台」　北捷：分布在淡水、板南、新店線

基本工資補貼核准率僅11%　民進黨立委盼延長申請期限

「蔣萬安恐成藍營歷來最弱候選人」　林鶴明：他像溫室的王子

一早「洗手台尿尿」嚇壞女同事！男吐1理由：不都這樣？　網戰翻了

俄軍上校戰死！普丁又失高階指揮官　烏軍官諷他「正確地」回家了

戴口罩解鎖iPhone跳出「向下看來解鎖」！　網曝1招搞定：角度問題

整理房間翻出「125年古物」！照片曝光　全場驚喊：大地主

12星座用「身體語言」　讓你知道「他很在乎你」

快訊／基輔市長宣布實施宵禁　傳俄軍未來48小時將猛攻

172萬烏克蘭難民直奔波蘭　26萬人擠爆首都華沙：已到收留極限

二航廈電纜線遭2外包廠工人剪斷　桃機公司將究責求償

萬海去年每股大賺42.35元　擬配發每股10.5元現金股利、1.5元股票股利

台灣若遇戰火怎辦？　北市動物園曝「出逃順序」：海島難比照基輔

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

快訊／役期4個月→1年？　國防部：如確定會在公布1年後實施

幕後／4月兵役評估延長9至12個月　訓練內容將檢討更精實

蘇貞昌再轟蔣萬安：猴子爬得高才會被看到紅屁股

新埔站電扶梯意外　議員質疑北捷慢半拍

民眾黨副秘性騷「月曆女郎」是誤會？　女主角：被扭曲解讀

新埔站意外畫面被PO網　北捷要調查內部

新埔站電扶梯異常　柯文哲要求這2點

台灣6年4次大停電　蔣萬安轟蘇貞昌：只推給基層？

連上3天班！五分埔女店員在北市足跡曝光

北市三腳督！黃暐瀚揪蔣萬安「3隱憂」　他看衰：蔣恐第三名

民調：7成人願為保衛台灣而戰！

幻象失事！共軍還派13架次共機擾台　民航局一度接手廣播驅離

新埔站電扶梯「倒退嚕」　北捷急回應

蔡英文執政6年房價狂飆　國民黨提5大修法方向

更多熱門

相關新聞

幕後／4月兵役評估延長9至12個月　訓練內容將檢討更精實

幕後／4月兵役評估延長9至12個月　訓練內容將檢討更精實

俄羅斯武力入侵烏克蘭之際，台灣也正好推動俗稱「史上最硬14天教召」，國人也開始關注4個月兵役太短的問題；近期，軍方確實將「4個月役期延長至9個月至1年」納入評估，但尚未定案，而在此同時，也勢必檢討整體國軍訓練內容，要符合當前建軍思維，言下之意，未來訓練只會更增量、更精實。

延長役期又如何？　常備兵戰力為首要

延長役期又如何？　常備兵戰力為首要

延長役期徐國勇喊「1年算什麼」　邱國正：樂見其成

延長役期徐國勇喊「1年算什麼」　邱國正：樂見其成

快訊／邱國正曝幻象飛官黃重凱最新狀況：有點肺積水

快訊／邱國正曝幻象飛官黃重凱最新狀況：有點肺積水

快訊／幻象2000台東外海墜機原因曝　空軍證實「機械故障」

快訊／幻象2000台東外海墜機原因曝　空軍證實「機械故障」

關鍵字：

邱國正國防部

讀者迴響

熱門新聞

「本土劇一哥」遇美福倉儲大火！

曾國城親解「空姐妻帶男血拚真相」 無奈：司空見慣

即／學生與確診者重疊足跡　虎尾高中下午緊急停課

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

高雄2000戶停電原因找到了　元凶是隻鳥

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

即／台中女心臟中刀送醫不治　涉案夫逃逸

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

15：21突收到國家警報！桃竹網友「見內容傻眼」

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

iPhone口罩解鎖超快！「這類人」更新完傻眼

某科技公司被控職場霸凌　員工頂樓開直播

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面