快訊／役期4個月→1年？　國防部：如確定會在公布1年後實施

▲中華民國海軍陸戰隊海軍陸戰隊隊員。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，台海安全引發國際關注。針對台灣現行4個月軍事訓練役是否延長，國防部長邱國正15日在立法院備詢時指出，仍在研議中；面對國民黨立委江啟臣詢問實施時間點，邱未正面回應，僅說會在公布後1年後實施。

邱國正上午受訪時也說，「我當然樂見其成（延長役期），這代表大家已經都有共識，為了國家、對保國衛民有相當幫助都樂見」。

內政部長徐國勇14日出席立法院內政委員會報告並備詢，被問到役期看法時直言，他贊成延長役期，「國家是我們的，如果多開一點時間國家可以永續安全、發展下去，繼續存在，一年、幾個月的時間又算什麼」。

對於國內也掀起議論「4個月義務役」是否延長役期，據了解，軍方確實已納入延長9個月或1年的評估，只是尚未定案，熟悉軍方事務人士坦言，役期的時間長短是一個點，但重點還是在於「訓練內容」，因此在評估延長兵役的同時，也要同步針對訓練內容進行檢討，是否符合當前建軍的構想。

該位人士說，現役約18萬正規部隊之外，後備編列28萬人，以及可用人力223萬編管人力，在戰時如何運用；簡言之，單就後備部隊，如何在戰時發揮有效戰力，如何協助疏散、基礎設施維護、快速執行阻絕任務等，不論現役部隊、義務役、後備部隊的訓練，在課程安排、訓練量、精實度，在未來勢必都還要有所調整跟提升。