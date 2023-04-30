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他月台等「入伍專車」心頭漸沉重　過來人曝經歷：3小時全程寂靜

▲▼入伍專車安靜到像進入「平行時空」　網友：每人結屎臉。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲台灣多數男性的共同回憶，乘坐專車前往營區報到。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／趙蔡州報導

當兵是我國多數男性必經的人生階段，而相信當過兵的男人都一定記得，入伍當天在公所或車站集合，乘坐專車到營區的光景。有網友日前分享一張照片，入伍專車即將抵達車站，貼文一出吸引超過1.6萬人按讚討論，不少過來人直呼，「這是一部非常安靜的列車」、「我搭過最安靜的車，沒有之一」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，可以看見拍攝地點在一處台鐵火車站的月台邊，電子告示牌上顯示下一班即將進站的列車是「入伍專車」，開車時間則是上午9點24分準點，讓他忍不住用一首歌《車站》形容這個場面，「火車已經到車站，我的心頭漸漸重……」。

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▲▼入伍專車安靜到像進入「平行時空」　網友：每人結屎臉。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲▼入伍專車安靜到像進入「平行時空」　網友：每人結屎臉。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲不少過來人分享乘車經驗，直呼「根本像靈車」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

貼文一出吸引超過1.6萬人按讚討論，不少過來人說，「84年我在斗六坐過入伍專車到新中，當時心情確是沉重的」、「好懷念，還記得當時列車上超級安靜，整個低氣壓，是我搭過最安靜的車」、「當年上成功嶺，那一班火車真的是我搭過最安靜的火車」、「巴士也是，根本像靈車」、「通往陰間的靈車，想當初列車上幾十個人，3個小時都沒人講話」。

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