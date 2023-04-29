TB-001繞飛台灣北東南空域　江啟臣：府方勿對不對稱作戰毫無對策

▲立委江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中共日前出動解放軍現役最大型且可掛彈的無人機「TB-001」，首次逆時針繞飛台灣北東南空域，引起關注。對此，國民黨立委江啟臣今（29日）表示，解放軍已開始用無人機進行不對稱戰力來侵擾台灣、台海，總統府不要只關心高漲的軍工產業股價，而對於眼下不對稱作戰的困境卻毫無對策。

▲國防部公布的27日早上6時至28日早上6時間共機航跡圖。（圖／國防部提供）

國防部27日早上6時至28日早上6時間，共偵獲共機38架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域19架次，其中1架次是被稱為「雙尾蠍」的TB-001。從航跡圖來看，TB-001自海峽中線南端進入後向東南飛行，至巴士海峽時轉東北方向到台東外海，接著繞行台灣東部外海北上，並於海峽中線北端飛出。

對此，江啟臣29日表示，除TB-001無人機幾乎環繞台灣一週，另一架BZK-005型無人機同樣從南方巴士海峽繞過我鵝鑾鼻，飛抵花東外海後再循原路折返，換言之，解放軍在驗證其無人機已有能力繞台、擾台甚至攻台。

江啟臣說，也就是當我國防部強調要發展以小搏大的不對稱戰力，例如發展國造潛艦、組成無人機國家隊時，中共解放軍已開始用無人機這樣的不對稱戰力來侵擾台灣、台海，而面對中共大型無人機侵擾作為，國防部僅能強調對中共機艦實施嚴密的監控與應處，甚至必須以戰鬥機待命升空來應對。

江啟臣表示，若中共以大型無人機進行蜂群作戰，我方甚至可能落入「不對稱作戰」的困境，總統府不要只關心高漲的軍工產業股價，而對於眼下不對稱作戰的困境卻毫無對策。

「當國家安全迫在眉睫，卻看不到具體的因應反制作為。」江啟臣說，沒有國家安全，何來產業利益，蔡政府不要本末倒置，我方能想到國防戰略、軍事戰法，對岸同樣可以操作，能否更勝一籌，找到有效的反制作為，才是制敵關鍵。國安高層對產業股價的關心若更勝於對國防應處，實非人民之福。