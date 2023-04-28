快訊／美國「P-8A反潛機」通過台灣海峽　國防部：狀況均正常

▲國防部。（圖／記者邱顯燁攝）

記者詹宜庭／台北報導

國防部28日發布新聞稿表示，昨早6時至今早6時，共偵獲共機38架次、6艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中，一架中共最大型無人機「TB-001」首度全程在我國防空識別區內，實施繞台飛行。國防部下午再度發布新聞稿指出，國軍偵獲一架美P-8A反潛機，稍早由北向南航行通過台灣海峽，期間國軍全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

國防部今天上午9點發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，迄昨早6時至今早6時止，偵獲共機38架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域19架次，另有共艦6艘次，持續在台海周邊活動。從「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」來看，19架次共機機種為蘇愷-30機5架次、殲-10機8架次、殲-16機2架次、TB-001無人機1架次、BZK-005無人機1架次、運-8反潛機1架次、運-8技偵機1架次。

值得注意的是，一架TB-001無人機自海峽中線南端進入後向東南飛行，至巴士海峽時轉東北方向到台東外海，接著繞行台灣東部外海北上，並於海峽中線北端飛出，為共機首度全程在我國防空識別區內，實施繞台飛行。TB-001無人機是解放軍現役最大型無人機，因外觀構型設計被稱為「雙尾蠍」，兼具偵察及作戰功能，能掛載飛彈與雷射導引炸彈，最大航程約6000公里、最大續行時間35小時，且可掛載250公斤的航空炸彈。

國防部下午緊急發布新聞稿再指，國軍偵獲一架美P-8A反潛機，稍早由北向南航行通過台灣海峽，期間國軍全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。