「美記者遭俄軍槍殺」同行攝影師還原奪命瞬間　車子掉頭還在開火

Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58 — annalisa camilli (@annalisacamilli) March 13, 2022

記者吳美依／綜合外電報導

美國50歲記者、獲獎紀錄片導演芮諾（Brent Renaud）13日在烏克蘭遭俄軍槍殺，成為第一例通報的殉職外國記者。同行攝影記者、哥倫比亞大學新聞學院兼任教授阿雷東多（Juan Arredondo）也受傷送醫，他回憶，一行人正準備通過檢查哨站，前往下個地點繼續拍攝，卻突然遭到攻擊，即使車輛掉頭離開，對方依然沒有停火。

▲阿雷東多（Juan Arredondo）還原事發經過。（圖／翻攝推特@annalisacamilli）

阿雷東多受訪時表示，一行人正在基輔近郊的伊爾平（Irpin）拍攝民眾逃難畫面，之後上車決定轉移陣地，「有人提議要帶我們去另一座橋，我們通過檢查哨站時，他們卻開始對我們開槍，司機掉頭，他們卻持續射擊……我的朋友芮諾被射中並且拋在後方，我看見他脖子中彈。」

基輔警察局長涅比托夫（Andriy Nebytov）指出，外國記者行經連接伊爾平與布查（Bucha）的橋樑時，成為俄軍攻擊目標；芮諾不幸喪命，阿雷東多及駕駛已經送醫治療。

▲芮諾2015年5月31日出席第74屆皮博迪獎（Peabody Award）頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲芮諾的記者證。（圖／翻攝自Facebook／Андрій Нєбитов）

芮諾曾在阿富汗、伊拉克及海地進行報導，2014年憑著作品Last Chance High獲得皮博迪獎（Peabody Award）肯定，此獎項被喻為「廣播電視界的普立茲新聞獎」。他生前代表《時代雜誌》（Time）前往烏克蘭工作，但身上戴著前東家《紐約時報》的記者證，因此一度被誤以為是紐時記者。

《紐約時報》發布聲明表示，芮諾的死訊令人深感悲痛，但芮諾最後一次替該報工作是2015年，記者證應該也是數年前發放。《時代雜誌》也表示哀悼「我們對於失去（芮諾）悲痛欲絕……身為一名獲獎導演及記者，芮諾經常與他的親兄弟一起拍攝世界上最艱困的故事。」

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