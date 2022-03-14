車臣領袖自稱人在烏克蘭！密謀進攻基輔「只剩7公里」　密室片流出

Ramzan Kadyrov, the strongman leader of Chechnya, says he’s in Ukraine. He claims this video shows him leading Chechen forces near Hostomel, 20km outside of Kyiv, a few days ago.https://t.co/K80KLNLafx pic.twitter.com/0x9hmvDdXu — max seddon (@maxseddon) March 13, 2022



記者吳美依／編譯

車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）於13日自稱已經前往烏克蘭，目前與俄軍待在一起。他也在Telegram發布一段影片顯示，自己身穿軍裝，在一間暗房裡與部隊討論戰略。車臣電視頻道Grozny也撥出同段影片，宣稱部隊將在距離基輔僅7公里的地方發起軍事行動。

▲車臣電視台流出影片，宣稱卡德羅夫正與軍隊討論對基輔發起軍事行動。（圖／翻攝推特@maxseddon）

《法新社》、《路透社》報導，卡德羅夫宣稱影片攝於基輔附近的戈斯托梅利（Hostomel），當地機場在戰爭爆發初期就被俄軍佔領。他表示，「前幾天，我們距離你們這些基輔納粹份子大約20公里，現在我們更近了」，並且呼籲烏克蘭軍隊投降，「否則你們就完蛋了。」

不過，各大外媒目前仍無法證實，在衝突爆發期間，卡迪羅夫是否曾到烏克蘭，或者現在是否依然留在烏國境內。Grozny也未交代影片拍攝的時間與地點。

▲卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）自稱是普丁的「步兵」。（圖／達志影像／美聯社）



卡迪羅夫是俄羅斯總統普丁的親密盟友，經常形容自己是普丁的「步兵」，儘管他多次被美國及歐盟指控侵犯人權，至今卻一概否認。

車臣是俄羅斯南部的穆斯林地區，蘇聯1991年解體後，當地分裂份子與政府軍打了2場戰爭。如今，莫斯科在當地投注大量資金與資源協助重建，並且給予卡德洛夫很大程度的自治權。

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