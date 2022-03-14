傀儡女市長宣布「俄國節目開播」　烏克蘭檢方怒查叛國

▲俄軍任命的新市長丹尼爾琴科宣布將播放俄羅斯電視頻道。（圖／翻攝自梅利托波爾市長辦公室發布影片）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯擄走烏克蘭梅利托波爾市長後，任命前市議員丹尼爾琴科擔任新市長，而她則是在13日宣布「俄羅斯電視頻道」開播消息。烏克蘭總檢察長辦公室宣布，依叛國罪對丹尼爾琴科展開調查。

CNN報導，烏克蘭東南部梅利托波爾市（Melitopol）市議員13日發出書面聲明，要求總檢察長對丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）提起刑事訴訟。內容提及，「（丹尼爾琴科）的罪名是叛國罪，企圖在梅利托波爾市建立占領者（指俄羅斯）政府。」

烏克蘭總檢察長辦公室稍早已透過官網發布最新聲明，內容指，丹尼爾琴科宣布成為梅利托波爾市代理市長的舉動，是完成俄方賦予的任務，將依叛國罪對她展開調查。相關調查及刑事訴訟由札波羅熱地區（Zaporizhzhia）安全部門執行。

此前，民選市長費德洛夫（Ivan Fedorov）11日被監視器拍到，幾名俄軍武裝人士將其擄走，隨後親俄分離地區盧甘斯克的檢察官辦公室指控費德洛夫犯下「恐怖主義」罪行，是俄方首度拘捕烏克蘭官員，隨後俄方宣布任命丹尼爾琴科擔任該市市長。

丹尼爾琴科13日表示，由於「可信資訊的傳播嚴重不足」，因此決定在當地播放「俄羅斯電視頻道」的節目。

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