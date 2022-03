俄軍襲擊撤離火車！載滿「100名兒童」逃離戰區　避難教堂也遭攻擊

▲烏克蘭兒童準備搭乘火車撤離。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭東部頓內茨克地區(Donetsk)一列疏散難民的火車,在車站附近遭到俄軍襲擊,造成一名列車長身亡,而當時火車上約有100名兒童,所幸均未受傷。此外,還有住滿1000名難民的東正教堂被俄軍襲擊,當時裡面還有200名兒童。

根據《獨立報》報導,親俄的頓內茨克地區有一列疏散難民的火車,13日在布魯森(Brusyn)車站附近遭俄軍砲擊,導致列車長傷重身亡,還有另外一名女性受傷。據了解,當時這班列車正準備協助撤離頓內茨克地區和盧甘斯克地區(Luhansk)的難民,列車上還載有至少100名兒童。

頓內茨克地區政府負責人科里蘭科(Pavlo Kyrylenko)在臉書上表示,這列火車是在13日中午12時左右被擊中,「俄羅斯的飛機和大砲連夜轟炸頓內茨克北部地區。」他還指出,俄軍空襲了聖山拉伏拉(Sviatohirsk Cave Monastery)的一座東正教修道院,該處庇護了1000位平民,包含200名兒童。

Sviatohirsk Lavra, Donetsk Oblast, before and after airstrike by Russia on March 12 https://t.co/wvjOa5eSa4 pic.twitter.com/TxQeIHeOQj