外媒曝俄軍遺體「塞爆白俄停屍間」　居民目睹運屍：多到不敢置信

▲3月1日，烏克蘭首都基輔附近的道路上，士兵遺體出現在軍用車輛裡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《自由歐洲電台》引述白俄羅斯居民說法報導，該國東南部、鄰近烏克蘭邊境的莫濟里（Mazyr）、戈梅利（Homel）及納羅夫拉（Naroulia）醫院都開始接收受傷或陣亡俄軍，暫放的遺體堆滿太平間，之後透過火車及飛機送回家鄉。莫濟里一位民眾目睹俄軍遺體被送上火車，大感震驚，「遺體的數量多得令人難以置信。」

莫濟里居民3日透露，一些圍觀者拿起手機拍攝影片，卻被軍人要求刪除；此外，附近村莊的墓地也被封鎖，還有警衛站崗，不准民眾靠近，而那附近不但有機場還有俄軍營地，推測可能是為了埋葬遺體。另一位民眾透露，當地醫院擠滿傷兵，當地人就連X光都照不到，只能轉往兒童醫院就診，醫療資源遭到排擠。

▲烏克蘭首都基輔附近，一名男子看著躺在軍車旁的俄羅斯士兵遺體。（圖／達志影像／美聯社）

戈梅利居民透露，戰爭開打後，當地放射醫學中心一直在接收俄國士兵，傷者乘坐公車而來，死者則用卡車運送，甚至還有俄國醫師抵達支援。不過，白俄的醫師據傳已簽署保密協定，如果散播俄軍死傷的資訊，就可能失去工作。

此消息未獲莫斯科或白俄官方證實，但被英國《獨立報》、《基輔獨立報》及《烏克蘭國家通訊社》等媒體報導。美國官員估計，俄軍目前約有數千人陣亡。

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