基輔狂被唸錯？　烏克蘭妹教學片曝光！「正確發音」要唸成科以夫

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯進攻烏克蘭已進入第19天，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾誓言死守「基輔」直到戰勝。不過，烏克蘭首都基輔「Київ」在各大外媒多以羅馬化字母「Kyiv」表達，發音也和當地相差甚遠。一名出生在烏克蘭的斯拉夫語專家就拍影片示範「基輔的正確唸法」，讀音接近中文的「科以夫」。

▲美國堪薩斯大學烏克蘭出生的語言專家示範「基輔」的正確發音。（圖／翻攝自YouTube／KU News Service）

美國堪薩斯大學（University of Kansas）斯拉夫語言文學助理教授瓦蘿（Oleksandra Wallo）的祖國就是烏克蘭，自俄羅斯派軍入侵以來，首都基輔成為國際上最常被談論的城市之一。瓦蘿表示，基輔過去羅馬化的拼法為「Kiev」，但現在則是「Kyiv」的拼法更常見，且烏克蘭人也更偏好使用。

在影片中，瓦蘿親自示範了「基輔」的正確發音指出，必須將Ky、iv兩個音節唸得分開一些，第一個音節讀音比較接近「Keh」，而第二音節唸起來與英文單字yield的前半部相似，尾音則收在v的音，發音時若能呈現「微笑嘴型」將會更標準。實際烏克蘭與發音聽起來與中文「科以夫」三個字有些相似。

外媒報導指出，烏克蘭外交部4年前發起一項名為「Kyiv Not Kiev」的正名運動，而Kyiv這個拼法在1995年就被當局正式採用，但仍有許多人慣以舊式拼音Kiev稱呼，不過，事實上Kiev是來自俄語。歷史學家Kimberly St. Julian-Varnon此前將這兩個名詞間的差異形容為「敏感話題」，因為俄國當局曾企圖藉烏國內部俄語使用者來否認烏克蘭主權。

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