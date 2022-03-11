全世界只有「他」能讓普丁停火　美學者點名1元首：手上握有王牌

▲俄羅斯總統普丁2月24日宣布採取「特別行動」，侵略烏克蘭。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

烏俄戰火持續延燒，美國知名經濟學者羅奇（Stephen Roach）認為，現在世界上「只有一個人」能夠影響俄羅斯總統普丁，進而結束這場戰爭，那就是中國國家主席習近平。他表示，「中國握有真正的王牌，而我認為，這全都取決於習近平是否把握時機。」

羅奇曾任摩根史坦利（Morgan Stanley）首席經濟學家、亞洲區高級主管並且派駐香港，他在CNBC電視節目上表示，中國現在所能做的「最好的事」就是居中斡旋，並且催生和平協議，如果普丁不配合，習近平應該威脅不再提供支持。

羅奇直言，全球都對俄國施加巨大壓力之際，如果北京「逆風」強化與莫斯科的夥伴關係，將導致中國被貼上共犯標籤「很長很長一段時間」，「他經不起堅持這個路線的代價，那將是習近平犯下的歷史性錯誤。」他7日也以「只有中國能夠阻止俄羅斯」為題，投書國際時事刊物《評論彙編》（Project Syndicate）闡述此看法。

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