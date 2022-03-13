搭捷運手扶梯！她站左側卻被嗆「常識都沒有」：規定不能站人

▲雖然北捷乘客都習慣搭手扶梯時靠左側，但其實早已沒有這個規定。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「您這種公主病態度，讓我只想對著您噴耶！」一位女網友因為搭捷運手扶梯站在左側，被路人喝斥，「喂！左邊不能站人！」對方見她沒動作，繼續出言「教訓」，「妳不知道截運規定左邊不能站人嗎？」最後還怒嗆，「妳一點常識都沒有，還那麼惡劣！再不讓我過一定爆料妳！」讓原PO很傻眼。

「我終於因為搭手扶梯站左邊被嗆了QAQ，以下是在捷運站發生的事件……」這位女網友在臉書《爆怨2公社》發文，說她當時站在手扶梯左側，突然就聽到後面傳來女子斥責聲，「喂！左邊不能站人！」她就轉頭看了一下，然後冷笑不講話、轉回來繼續滑手機。見她沒反應，女路人愣了一下才開口，「……讓我過一下。」

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原PO忍不住回問，「妳不會說請嗎？禮貌呢？」結果對方卻辯解，「妳不知道捷運規定左邊不能站人嗎？」此時，在一旁的原PO室友見狀，也不禁幫腔，「小姐，捷運早就開放左邊可以站人了。」此舉卻彷彿激怒女路人，「你是她朋友嗎？全台灣只有你們二個認為左邊可以站人吧？我趕時間！借！過！」

▲原PO搭手扶梯莫名被嗆。（示意圖／記者曾筠淇攝）

女網友於是就帶著微笑，稍微移到中間位置，嘴上直呼「趕時間可以早一點出門，您資訊落後我真的不怪您～」對方則怒嗆，「妳一點常識都沒有，還那麼惡劣！再不讓我過一定爆料妳！」結果女子最後是穿過右邊空的手扶梯階梯，「罵罵咧咧」的走掉。

原PO最後不禁搖頭，「洗嘞喂X小？通常說『請借過』，我還是會讓一下，但您這種公主病態度，讓我只想對著您噴耶！」貼文一出，不少人也覺得女路人的態度真的讓人只想翻白眼，「說請對某些人來説好像真的很難」、「台北捷運站在左邊像犯法一樣，還兇巴巴的，X！派X小」、「有求於人，態度禮貌真的要有」、「趕時間？一開始禮貌點說個請借過，不就能省掉那麼多廢話的時間了？」

而捷運手扶梯到底站哪一邊？其實並沒有硬性規定，曾有民眾擔心大家都站右邊，是否會導致設備損壞，應該左右平衡一下。對此，北捷曾表示，一直以來都有定期檢視機械元件的檢修紀錄，右站立、左通行並不會影響元件壽命。北捷強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全，並沒有限制旅客電扶梯站立位置或行走與否，但會持續呼籲旅客使用電扶梯，發揮捷運禮讓文化、彼此尊重。