上班族持刀蹲捷運　手腳寫滿「天道盟」...沒嚇到人不起訴

▲台北捷運傳出有男子在車廂持刀，檢警偵辦結果只是虛驚一場。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北捷運警察去年接獲通報，有男子手腳滿布「天道盟」字樣，持美工刀蹲坐淡水線車廂，警方攔截許姓男子，依妨害秩序罪嫌移送法辦，許男知道自己的行為不對，但對為何有這些舉動卻說不出個所以然，台北地檢署調查，許男身上的字跡都是麥克筆描繪加粗，當時只在整理包包，乘客並無恐慌等理由，處分不起訴。

30多歲許姓男子是在2021年11月中某天上午，搭乘捷運淡水線紅樹林站往台北車站方向列車，他蹲靠在首節車廂靠駕駛室的牆面，捲起的袖子、褲管露出滿滿的深色字體「天道盟」，有民眾眼尖發現他還拿出1把美工刀，立刻報警。

許男乖乖跟著到場的警察到警局，警方聯繫許男家屬前往協助了解狀況，才知道原來許男當天正要去上班，原本穿著長袖長褲出門，家人不知道他竟然用麥克筆在手腳畫了這麼多字，也不知道為何在車廂內卻捲起衣褲，對於持刀部分，許男解釋，當時他在整理上班要用的東西，從包包裡拿出很多東西，沒有持刀威嚇別人。

家屬表示，許男個性十分內向，不善與人交流，雖然許男說不清楚到底為何要在手腳寫滿「天道盟」，但他在家屬陪同接受偵訊時，坦承知道自己不對，檢察官勘驗車廂內監視畫面，雖然有幾位乘客似乎刻意與許男保持距離，但也只是在一旁保持關注，看不出有人因為許男的行為而產生恐慌，因此認為許男並未觸犯《刑法》妨害秩序罪章中的恐嚇公眾安全罪。