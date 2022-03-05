捷運乘客喊「嘿」狂撞車窗　她一舉動惹哭2萬人！釣出女星暖翻

▲車上遇到妥瑞氏症病患狀車窗，黃大米暖舉讚爆 。（圖／翻攝黃大米臉書粉專）



網搜小組／劉維榛報導

台灣最美麗的風景！美女作家黃大米暖心直呼，搭捷運時頻頻聽到有人發出「嘿」的聲音，以及身體撞擊車窗的狀況，正當大家帶著異樣眼光同時，黃大米走上前關心對方，原來對方是妥瑞氏症病患。黃大米一路陪聊到下車，還化解對方的不安情緒，引來萬人讚爆，連患有同症狀的邵庭也在底下暖回應「6字」。

黃大米在臉書粉專透露，昨（4）日搭捷運時，車廂傳來巨大的「嘿！」與身體撞擊的聲音，乘客各個著急左探右探，紛紛要尋找聲音的來源，黃大米靠著敏銳的雷達搜尋，原來是角落有一位乘客所發出的聲音。

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只見對方身體不由自主地抖動邊撞上車窗，口中則喃喃自語「嘿！」黃大米直言，「雖不至於讓人想逃，卻也確實不太一樣」，黃大米帶著關懷的眼神觀察了一會兒，猜想對方罹患罕見疾病，「他每次身體不自主的發出聲響時，總是用手對大家示意抱歉，我猜想他是『妥瑞氏症』，一個無害卻難自控的症狀。」

為了化解對方尷尬，以及緩解其他的乘客的不安，黃大米決定走向前並坐在隔壁，「覺得只要有人坐在他旁邊，就可以讓車廂上的乘客安心點。」

「我陪他說話，聊著症狀。」黃大米同時投射熱心神情，也終於慢慢緩解該位乘客的情緒。而對方開口，「我很羨慕邵庭，她雖然也是妥瑞氏症，但很輕微。」

聞言，黃大米展現高EQ回應，「你也很好，你有身體上的煩惱，我有心靈上的煩惱，但我們都很好了，很多人可能連想看到這個世界都辦不到，甚至無法離開病房。」

對方頓時釋懷，接著燃起正能量表示，「也是耶，我還能工作，還能正常行走，很好了。」黃大米一路陪他閒聊到下車，對方感動到頻頻致謝，對此，黃大米也自豪直呼，用行動來幫助弱勢病患，簡直是台灣最美麗的風景，「我覺得自己很棒，有鼓起勇氣走過來跟他坐在一起，開解了他的心靈與陪他化解尷尬。」

文末，黃大米用愛喊話，「如果，你不知道『妥瑞氏症』是什麼，請上網查詢，下次看到有人身體不自主的抖動、發生聲響時，請也給他比一個ok的手勢，讓他知道自己正在被理解與接納。」

該篇洋蔥文曝光後，可把2.2萬名網友給暖哭了，留言串也釣出邵庭本尊回應，「謝謝你的溫暖」；主持人趙婷也感動喊話「我女兒也是輕微妥瑞氏症，吃魚油、B群、多運動，現在好很多」；另還有ICU醫師陳志金也讚爆「感謝您！真的太棒了！無論在什麼位子，我們都可以選擇，當一個更有溫度的人」。

▼女星邵庭、主持人趙婷與名醫陳志金都朝聖。（圖／翻攝黃大米臉書粉專）

