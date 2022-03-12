影／烏克蘭撤僑紀錄影片曝　他開40小時車、睡零度山區助僑民逃難

記者呂晏慈／台北報導

俄烏戰事持續，我烏克蘭4波撤僑行動已順利完成，外貿協會11日在YouTube平台發布「烏克蘭撤僑全記錄」影片，透過駐烏克蘭基輔台貿中心主任徐裕軒口述，曝光120小時協助四波撤僑的紀錄。他坦言，耗時40個小時駕車載著僑胞撤離烏克蘭，那感覺「恍如隔世」，前一晚可能還隨著難民潮待在車上排隊，隔一天就已經在非常安全的歐盟城市。

▲外交部與外貿協會合力完成撤僑任務。（資料照／外交部提供）

外貿協會表示，外交部與外貿協會代表處擔負起拯救國人的重要任務，在戰火動盪危急存亡之時，成功地將台人撤離烏克蘭，徐裕軒的父親徐國忠過去亦任職於外貿協會，曾擔任駐莫斯科台貿中心主任，父子兩代都奉獻給台灣對外經貿推廣。謝謝他們為了國家付出，且徐裕軒至今仍堅守崗位作為海外國人最堅實的後盾。

徐裕軒在8分30秒的影片中表示，「沒有想過有一天我也成為難民，會經歷到這樣的生活」，早在今年1月外交部和外貿協會「基輔台灣貿易中心」就已經聯繫一些僑民做準備了，並提前彙整在烏國僑民的聯繫資料、所居住城市，研擬可能的逃難路線，直到2月15日先帶著10位僑民和留學生撤離至西部城市利維夫（Luiv），開戰後立刻聯繫租車公司，花30個小時載著第一台撤僑巴士到利維夫，再花10多個小時通關抵達波蘭。

而後，由於利維夫的空襲警報越來越頻繁，徐裕軒便自己開車，載著1名台商、1名留學生和1名僑民及其眷屬往南走，連夜開著山路逃往南部城市烏日霍羅德，當時一行人還睡在零度以下的山區，花了40幾個小時排隊終於出境，抵達斯洛伐克。