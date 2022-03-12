盡一份心力！　陳亭妃、陳怡珍轉送捐贈烏克蘭物資

▲立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍轉送捐贈烏克蘭物資，盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為烏克蘭盡一份心力！自從2月份俄羅斯攻擊烏克蘭至今，已經有超過百萬名烏克蘭難民逃離家園進入波蘭、斯洛伐克等鄰近國家避難，生活物資匱乏，立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍轉送捐贈烏克蘭物資，盡一份心力！

除了日前外交部公布提供募款之用的賑災基金會烏克蘭專戶以外，自3月7日至3月18日也能募集各界愛心物資，捐贈送往當地救濟烏克蘭難民的單位。

立委陳亭妃表示，不只是「Taiwan Can Help」，「Tainan is Helping!」目前已經有善心人士及團體透過立委陳亭妃與市議員陳怡珍聯合服務處捐贈包含雨衣、紗布、醫療棉花棒、紗布、棉花、維生素B群等愛心物資，滿滿好幾箱衛生用品堆在服務處，像座小山，可見台南人的熱烈響應。

陳亭妃指出，將蒐集民眾的愛心協助送給外交部，希望能為烏克蘭難民貢獻些許溫暖，展現台灣良善的力量。

市議員陳怡珍表示，烏克蘭政府與人民不屈不撓、奮戰不懈的精神，讓同樣受到威權壓迫的台灣人民受到鼓舞，紛紛表達要幫忙的強烈心聲。國際盟友有難，台灣不能置身事外，這就是我們台灣人真摯友愛的地方。希望這一點一滴的幫助能匯成泉湧，協助烏克蘭朋友度過難關。