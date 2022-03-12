快訊／俄副外長：若華府準備好　俄羅斯可能會恢復與美安全對話

▲美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

自美國對俄羅斯實施大規模經濟制裁以來，美俄關係已降到冰點，不過俄羅斯副外交部長雷雅布可夫12日表示，若華府準備就緒，俄方可能會恢復與美國的安全對話。

雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）是美俄日內瓦安全會談的俄方首席代表，他表示，俄羅斯也準備好討論新的「削減戰略武器條約」（START）。此外，俄羅斯也已經準備好針對西方國家的制裁名單，範圍涵蓋政治家與企業家，很快就會對外公布。