快訊／烏克蘭南部大城「清真寺遭俄軍砲擊」　80平民生死未卜

▲烏克蘭表示,俄軍對亞速海北岸城市馬力波一座清真寺砲擊,還有土耳其公民在寺內避難。(圖/取自烏克蘭外交部推特帳號)

記者張寧倢/編譯

據法新社最新消息,烏克蘭方面表示,遭俄羅斯軍隊包圍的南部城市馬力波(Mariupol)一座容納約80名平民的清真寺遭到砲擊。此前,美聯社曾報導,烏克蘭駐土耳其大使館表示,有86名土耳其公民在馬力波一座清真寺避難,其中包括34名兒童。烏克蘭外交部推文證實,遭砲擊的清真寺內有部分土耳其公民。

烏克蘭外交部在推特上發文稱,這座為了紀念蘇萊曼大帝(Sultan Suleiman)和其妻子蘇丹皇后羅克塞拉娜(Roxolana)而建造的清真寺遭到俄軍砲擊,有80多名成人與兒童在寺內避難,其中包括土耳其公民。

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.



More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt