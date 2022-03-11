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洪秀柱批選民「不用腦筋」　高市綠營選將轟：舔共變反射動作

▲▼洪秀柱批選民「不用腦筋」，高市綠營選將轟：舔共變反射動作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲洪秀柱發言惹議，民進黨高雄市議員參選人、「高雄正能量」成員林志誠、黃雍琇、鄧巧佩及李庭慧痛批。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨前主席洪秀柱近日稱2020年蔡英文總統高票連任是因「817萬不用腦筋的人」，引發輿論一片撻伐。民進黨高雄市議員參選人、「高雄正能量」成員林志誠、黃雍琇、鄧巧佩及李庭慧痛批，洪秀柱吃民主制度奶水長大，卻公然詆毀民主投票結果，實在可悲至極，其離譜言行也讓人懷疑她才是真正不必用腦筋的人，因為她「舔共」似乎早已成了反射動作，連思考都不必！

大岡山地區市議員參選人林志誠指出，洪秀柱除了曾在國民黨擔任主席、秘書長等核心黨職，更當過立法院副院長及多屆立法委員，甚至曾被國民黨提名為總統候選人，一路走來吃盡民主制度的奶水，如今卻為了討中共歡心，把沒投票給特定政黨的選民通通打成「不用腦筋的人」，利用民主賦予她的聲量來背刺民主、背刺台灣，自甘墮落至此，令人感慨。

▲▼洪秀柱批選民「不用腦筋」，高市綠營選將轟：舔共變反射動作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼洪秀柱批選民「不用腦筋」，高市綠營選將轟：舔共變反射動作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼洪秀柱批選民「不用腦筋」，高市綠營選將轟：舔共變反射動作。（圖／記者賴文萱翻攝）

前鎮、小港區市議員參選人黃雍琇表示，洪秀柱自從在國內政壇失去舞台，就越加展現其親中舔共的本質，不但給中共黨慶致賀，還多次公開提出加速促統言論，如今更公開批評台灣民主投票結果，難以相信這些言論竟是出自國民黨前主席之口，呼籲國民黨予以嚴正譴責及約束，「堂堂最大在野黨內盡是洪秀柱、吳斯懷之流，台灣還需要敵人嗎？」

▲▼洪秀柱批選民「不用腦筋」，高市綠營選將轟：舔共變反射動作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲洪秀柱批選民「不用腦筋」，高市綠營選將轟：舔共變反射動作。（圖／記者賴文萱翻攝）

前金、新興、苓雅區市議員參選人鄧巧佩指出，國民黨從一黨專政走到在野，從國會多數走到變少數，都是台灣人民用選票所做出的評價，從洪秀柱批評選民「不用腦筋」一事看來，其背後其實隱含了兩個訊息，其一是她認為台灣人應是國民黨專屬的投票部隊，其二是她至今仍不懂國民黨為何在野，如果這是國民黨人普遍的想法，國民黨終將徹底消失於歷史舞台。

旗山、美濃等區市議員參選人李庭慧認為，比起勇敢投票捍衛台灣主體性的台灣人民，把舔共變成反射動作、言行都依照中共統戰模式進行的洪秀柱，才是真的完全「不用腦筋」，過去台灣人已無數次展現民主智慧，未來也必將用選票將這些可悲、可恥的「洪秀柱們」淘汰殆盡。

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