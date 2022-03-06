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曹興誠點名洪秀柱、蘇起破壞台美關係　許智傑：小心間諜就在身邊

▲▼前聯電董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

▲前聯電董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

聯電榮譽董事長曹興誠日前點名，前國民黨主席洪秀柱、前國安會秘書長蘇起惡意破壞台美關係，近乎無恥。對此，民進黨立委許智傑表示，烏俄戰爭就是一個照妖鏡，凸顯台灣有哪些幫敵國唱衰自己的「背骨囝仔」，提醒全國人民不要再被國民黨騙了，真的要小心「間諜就在我們身邊」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘5日在臉書分享曹興誠的兩篇文章，第一篇是有關近年兩岸情勢緊張，中國大陸若攻台，美國是否會派兵來台協防議題，第二篇則是關於俄烏戰爭。

許智傑6日受訪時表示，謝謝曹興誠的提醒，自助而後人助，烏克蘭英勇抗敵的表現，令人感動，政府應該更積極部署不對稱戰力的「刺蝟台灣」，如果不自立自強，只期待別人援助那當然丟臉。

許智傑指出，總統蔡英文政府上台之後，積極推動國防產業，努力建構「刺蝟台灣」，提升我國國防能力，並且透過改革教召制度，以積極提升後備能力，確保台灣可以保家衛國。

許智傑也說，這次的烏俄戰爭就是一個照妖鏡，凸顯出台灣有哪些幫敵國唱衰自己的「背骨囝仔」，感謝曹興誠以第三方的角度，凸顯出國民黨親中親共的問題。

許智傑強調，「不要只寄望隔壁流氓不要打我們，而是要培養我們自己有能力不被流氓欺負」，而且有更多朋友會提供台灣協助，提醒全國人民不要再被國民黨騙了，真的要小心「間諜就在我們身邊」。

曹興誠在文章中表示，近年兩岸情勢緊張，經常有人問，如果大陸攻台，美國會不會派兵來台協防，「問這個問題，坦白說，是很丟臉的」，今天台灣人不應該要求美國派兵，而應該要求政府提供場地及裝備，訓練成年人達到全民皆兵。

曹興誠還說，如果美國派了海空軍協防台灣長達70年，台灣還有人說美國沒有派兵，那是惡意破壞台美關係；如果自己可以訓練出百萬精兵，還要求美國派陸軍來台，那就近乎無恥。惡意無恥的問題，讓惡意無恥者，如蘇起、洪秀柱等人去問，正常的台灣人應該不要再問這個偽問題。

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關鍵字：

曹興誠洪秀柱蘇起許智傑台美關係

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