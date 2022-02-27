拿海董告別式做文章！她痛批白喬茵「受三立栽培多年」：忘恩負義

▲三立董事長林崑海告別式，政商、藝能界大咖都到場弔唁。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

三立集團董事長林崑海14日病逝，26日舉行告別式，正副總統都前來致哀，遭國民黨發言人白喬茵批評「維安考量變成不用考量」。對此，民進黨高雄市議員擬參選人黃雍琇則回轟，指白喬茵受三立栽培多年，不僅未出席告別式還發動政治攻擊，根本是忘恩負義。

▲國民黨發言人白喬茵 。（圖／翻攝自白喬茵臉書）

國民黨發言人、左楠區市議員參選人白喬茵26日於臉書發文表示，去年外交使節團為了恭賀蔡英文、賴清德當選總統、副總統，特別邀宴兩人以表恭賀，卻只有蔡總統赴會，引發外界兩人一選上就不合的遐想。當時外交部解釋，正副總統不出席同一場合是「維安考量」。白喬茵指出，但正副總統兩人同時出席三立海董告別式，怎麼說好的「維安考量」又統統變成「不用考量」了呢？

▲民進黨高雄市議員擬參選人黃雍琇。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，民進黨高雄市議員擬參選人黃雍琇痛批，白喬茵受三立栽培多年，不僅未出席海董告別式，甚至還把生前一路提拔自己的逝者拿來政治操作，如此忘恩負義之人，根本無法負起選民所託，應立刻道歉並退選。

黃雍琇表示，林崑海董事長長年堅持本土意識，對台灣民主發展貢獻良多，昨(26日)不分藍綠的政壇老友都特別到場參與其告別式，反觀白喬茵從平面媒體娛樂線記者出身，轉職到三立主跑政治線後，一路上受林董事長與三立集團諸多栽培，是國民黨內最應該出席告別式的人，但她不但沒有到場，還見獵心喜藉此發動政治攻擊，忘恩負義的嘴臉令人不齒。

▲總統蔡英文出席海董告別式。（圖／三立提供）

▲副總統賴清德出席三立電視董事長林崑海告別式 。（圖／記者吳世龍攝）

黃雍琇說，政治人物背負著選民的期待，得到的每一張選票都是責任，因此更要懂得飲水思源、吃果子拜樹頭的道理，白喬茵憑藉三立、林董事長賦予的媒體經驗順利跨足政壇，如今卻可以為了選舉將這些情分拋之腦後，難以想像這樣的政治人物未來如何背負選民所託。

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