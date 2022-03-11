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洪秀柱轟投蔡英文的817萬人不用腦筋　陳玉珍幫「超譯」：為了和平

▲▼國民黨立委陳玉珍。（圖／記者邱顯燁攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者邱顯燁攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨前主席洪秀柱日前接受外媒訪問時，批評總統蔡英文連任當選是因為有「817萬不用腦筋的人」，引發輿論批評。民進黨立法院黨團總召鄭運鵬11日受訪酸說，洪秀柱這種否定投票選民的說法，是對民主的大不敬，2020年總統選舉多數選民認為國民黨「不用腦筋」，所以才選擇蔡英文；國民黨立委陳玉珍則緩頰，洪是希望從和平的角度出發，希望台灣不要變成像烏克蘭一樣的戰地，盼外界想得遠一點。

外媒「德國之聲」昨天在臉書公布洪秀柱專訪影片，主持人談及洪秀柱日前口述中國大陸政協主席汪洋批評「民進黨持續腐敗，因此保持現狀不容易，退步是可預期的」，他反問洪，那為什麼蔡英文還能拿超過817萬票成功連任？洪秀柱直言，「就是817萬不用腦筋的人」。

對此，陳玉珍今天受訪說，這就是洪秀柱的個人意見，當然她是站在中華民國的立場，比較長遠的想這件事情，因為洪秀柱是為了國家好，希望家園不要變得像烏克蘭那樣的戰地，所以才會從希望和平的角度出發，希望大家想得遠一點。

鄭運鵬則大酸說，洪秀柱也擔任過總統參選人，但是國民黨當時展現智慧「換柱」，讓國民黨主席朱立倫參選，2020年總統大選國民黨之所以敗選，就是因為多數選民認為國民黨「不用腦筋」，導致817萬國人用腦筋選擇了蔡英文。

鄭運鵬說，洪秀柱的言論絕對沒有辦法代表台灣，像洪秀柱這樣，否定民主選舉的高票當選人、投票的選民，是對民主大不敬，難怪聯電前榮譽董事長曹興誠對洪秀柱的評價不好，認為她對中國展現卑躬屈膝的可恥態度，難怪她現在的評價越來越差，呼籲國民黨主席朱立倫應該思考，是否還要讓這些人左右國民黨的方向，「這些人腦袋裡面沒有民主素養，很遺憾」。

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