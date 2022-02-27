洪秀柱不認同俄國是「入侵者」　吳崢錯愕：是非曲直總有個公道吧！

▲俄軍閃電出兵烏克蘭。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯大舉出兵烏克蘭，引起國際反彈，前國民黨主席洪秀柱日前卻有不同意見，她表示，「俄羅斯沒有和平解決問題的誠意嗎？」、「在俄羅斯、烏克蘭與北約之間，到底誰是『受害者』，不是我們說了算」，對此，擬參選台北市松山信義區議員的吳崢表示，自己知道洪秀柱是統派，但世間是非曲直總有個公道，「難道出兵侵略烏克蘭的俄羅斯，其實才是受害者嗎？」

吳崢表示，關於烏克蘭的分析和評論很多，但在吸收相關資訊的時候要留意「分析」和「價值判斷」，兩者應該分開看待，「會這樣說，是因為看到有些文章，會去闡述俄羅斯出兵的動機，進而把此次侵略行動合理化、價值中立化。看了覺得很不認同。」

洪秀柱在她臉書發文中提到：「俄羅斯沒有和平解決問題的誠意嗎？」「在俄羅斯、烏克蘭與北約之間，到底『入侵者』和『受害者』的角色該如何定義，絕對不是由我們說了算。」

吳崢坦言，看到洪秀柱的言論讓自己非常錯愕，「我知道洪秀柱女士的立場是統派，但世間是非曲直總有個公道。難道我們都搞錯了，出兵侵略烏克蘭的俄羅斯，其實才是受害者嗎？」

對於洪秀柱的說法，吳崢不以為然，他表示，地緣政治的利弊當然是國家行動的基礎沒錯，但有壓力、有誘因，不代表國家發起戰爭就是合理的，「試問古往今來，有哪個政權、哪個發起侵略的帝國，沒有當前局勢的盤算？」

吳崢指出，要照這樣講，難道二戰時的日本，不是因為美國石油禁運，受不了才發起珍珠港偷襲？二戰德國不也是因為各種封鎖，迫切需要戰爭資源才對蘇聯發起巴巴羅薩行動？

吳崢指出，要說受到過的國際制裁，今天的俄羅斯壓力哪有比一戰後的德國要大，「難道我們要重新檢視希特勒當年到底是侵略者還是受害者嗎？」

吳崢表示，烏克蘭最南端的蛇島因為拒絕投降，遭到俄羅斯軍艦的轟炸。戍守其上的13名士兵全數陣亡。如果不是俄羅斯的侵略行動，這些人現在還活著，「俄羅斯就是侵略者、就是加害者。在這個最基本的是非上作文章混淆，我實在不能接受，這一類價值虛無、為侵略者幫腔、幫開槍兇手說情的言論，到底想把台灣人民帶去哪裡？」