7醫院免費PCR漏洞？民眾省3500元出國檢驗費　北市籲：別不當使用

▲萬芳醫院。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者袁茵／台北報導

為提供高風險民眾採檢，台北市自2021年開放與確診者有接觸史的人到7家醫院免費PCR，但卻有民眾分享漏洞，利用公費PCR節省檢驗費3500元，並順利從台灣前往上海。對此，台北市衛生局10日呼籲，別不當使用公費採檢資源，且無法依照民眾需求格式製作。

有民眾於微信分享7家醫院免費PCR的漏洞，只要先在該7家醫院（台北市立聯合醫院中興、陽明、和平婦幼、忠孝、仁愛院區，萬芳醫院、關渡醫院）做公費篩檢，再申請病歷資料，取得檢驗報告後即可當成登機前陰性證明，省下3500元的自費篩檢費用。

針對7家免費篩檢醫院爆漏洞，台北市衛生局10日表示，民眾如果有出國、就學、工作等檢驗需求，可至衛生福利部疾病管制署自費檢驗新冠肺炎指定機構進行採檢，切勿不當使用公費採檢資源。

北市衛生局說明，北市自2021年7月成立7家公費社區採檢站，是以公共衛生防疫為目的，為了降低社區傳播風險，提供具新冠肺炎相關旅遊史、接觸史、群聚事件等高風險民眾及早採檢，找出社區潛在確診者、阻斷傳播鏈，檢測結果以簡訊告知民眾。

衛生局提及，採檢報告屬病歷中檢驗報告一部分，民眾提出病歷複製申請，醫院依《醫療法》第71條須配合提供影本，但無法依民眾需求格式製作。衛福部開放工作、就學、出國等10類民眾至自費檢驗指定機構進行自費檢驗，請民眾依入境國、工作單位等相關規定，由自費檢驗指定機構開立正式採檢報告證明。