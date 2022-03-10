打疫苗領500「58萬長者還沒打」！第26期僅5000人預約

▲新冠疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

今起開放第26期疫苗預約，各縣市提供122萬劑量能追加劑施打。中央流行疫情指揮中心今（10）日公布最新統計，到下午1點有16.8萬人完成預約；而今起針對長者打疫苗提供500元獎勵措施，發言人莊人祥說，65歲以上長者符合資格還沒打追加劑有58萬人，但僅約5千人預約。

指揮中心公布，本次(第26期)提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，預計整體符合資格者達到510萬人，而各縣市提供量能約122萬，其中以莫德納89萬最多，接著是BNT24萬、高端6.7萬、AZ提供2.7萬。

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本次開放預約時間為3月9日至3月11日，莊人祥公布最新預約數字，從昨天上午10點到今天下午1點為止，有16.8萬人完成預約，當中莫德納最多人選擇，有9.4萬人，接著是BNT6.7萬人，高端4千多人，AZ則是1千多人。

▲第26期疫苗預約規畫。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、 施打時程：自2022年3月14日至3月20日。

二、 符合資格對象：2021年12月26日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/20(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、 預約分流時程：

(一) 55歲以上：3月9日上午10時至3月11日中午12時。

(二) 38歲-54歲：3月9日中午12時至3月11日中午12時。

(三) 18歲-37歲：3月9日下午2時至3月11日中午12時。

指揮中心指出，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。