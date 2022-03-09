名醫蘇怡寧遭控逃漏稅　親妹檢舉被灌「130萬顧問費」結果出爐

▲蘇怡寧被親妹妹告發涉嫌逃漏稅，檢察官偵查結果處分不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

知名婦產科醫師蘇怡寧，被親妹妹告發，把她當成人頭，連續2年共開了130萬元的訊聯生技顧問費扣繳憑單，涉嫌逃漏稅，台北地檢署調查發現，其中1份扣繳憑單逾告訴期，另1次的實際顧問費發放情形，也因年久無資料可查，因實情不可考，9日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

蘇怡寧身兼禾馨醫療與慧智基因公司執行長，2021年底因被父親控告棄養雙親，而登上新聞版面，當時蘇怡寧曾在臉書粉專po文，吐露與家人的多年相處關係，感嘆「現在大家知道為什麼我這麼恨情緒勒索了吧」，遺棄案日前已由檢察官處份不起訴。

這起逃漏稅案件，是由蘇怡寧的妹妹蘇怡樺告發，檢舉哥哥蘇怡寧明知她2005、2006年間旅居美國，沒有幫訊聯生物科技工作過，卻為了收取訊聯生技150萬多元的顧問費，把妹妹當「技術團隊成員」人頭，訊聯因此開立2張扣繳憑單給她。

蘇怡寧否認犯罪，解釋當時他的研發團隊常往返國外交流，妹妹有幫忙安排機票、住宿，他基於照顧，所以有支付現金給妹妹，並且用妹妹名義申報，但因時間久遠，當年資料都已不在。

檢察官調查，2005年的稅務申報行為，已經超過法定的10年追訴時效；至於2006年部分，因為逾資料保存年限，國稅局、台北內湖稽徵所無法提供當時申報資料，訊聯公司也沒有留存傳票紙本，只能根據員工交接工作資料看出，當年顧問費是以先金方式交付，查不出是誰領走了，實情已不可考，因此處分全案不起訴。