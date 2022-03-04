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批檢方誘導辦案起訴！立委趙正宇爭無罪　嘆：看不到磨難的終點

記者黃哲民／台北報導

立委趙正宇被控涉嫌藏放920萬元不明來源財產，且以政治獻金名義收受仲介土地買賣佣金，涉嫌逃漏稅，台北地院今開庭審理進行最後辯論程序，趙正宇痛批檢方以誘導、欺騙方式辦案，他蒙受名譽損失與精神折磨，至今仍「看不到磨難的終點」，他承認不懂稅法而犯錯，已補稅罰款並捐救護車反省，至於920萬元每一筆來源都交代清楚，請求法官判他無罪。

▲▼立委趙正宇被控涉犯財產來源不明、逃漏稅等罪嫌，到台北地院出庭辯論，堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委趙正宇被控涉犯財產來源不明、逃漏稅等罪嫌，到台北地院出庭辯論，堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

案發時擔任趙正宇國會辦公室主任的林家騏，被起訴涉嫌冒用趙正宇名義詐騙殯葬業者，他今出庭依舊承認「就是我一人所為，是我自做主張」，且案發之初他就把實情說完，檢方卻不相信趙正宇不知情，還藉由放話對他跟趙正宇做「人格性的毀滅」，他很心寒，更恐懼因自己的貪婪而連累無辜的人，希望能趕快彌補過錯。

現年55歲的趙正宇原為國民黨黨員，後以無黨籍身分在桃園市當選立委。檢調前年（2020年）偵辦跨黨派立委涉嫌收賄案，意外發現掮客郭克銘為殯葬業者遊說將新北市金山區3塊墓園土地劃出陽明山國家公園範圍，以4000萬元酬勞接觸林家騏，企圖藉由立委質詢施壓營建署、陽明山國家公園管理處等主管機關。

檢調偵辦認為林家騏獲得趙正宇的授意，前年7月搜索約談，林家騏到案被羈押禁見，趙正宇否認涉案，一開始交保100萬元，檢方抗告後，趙正宇改被羈押禁見，但檢方後來查明趙正宇確實沒收賄並替殯葬業者關說，將他所涉收賄案情不起訴確定。

不過檢方指趙正宇無法交代家裡保險櫃藏放920萬元的來源，加上建商供稱趙正宇要求以政治獻金名義收受仲介土地的佣金221萬餘元，起訴趙正宇涉犯財產來源不明、逃漏稅等罪嫌，趙正宇前年9月被起訴後，移審法院獲裁定無保請回、當庭釋放。

趙正宇今出庭表示，即使已被查明沒收賄，至今仍有人懷疑他的清白與操守，加上檢方以誘導、欺騙方式辦案，網友、媒體對他無端指責和羞辱，使他名譽受損、精神被折磨，用盡力氣仍百口莫辯，至今仍「看不到磨難的終點」，身為立委，面對莫須有的指控，依然無助。

趙正宇說，不好意思公開承認自己不懂稅法，可是他真不懂，他以為透過人脈談成土地買賣、收個紅包當酬謝，就不必像正式計算的佣金要報稅，所以他否認檢方指控他以政治獻金名義耍詐逃稅，他根本沒這麼想。

趙正宇強調，起初就婉謝本案建商酬謝，因為彼此不是老朋友，他絕非客套講場面話，但對方不想欠人情，提議在他選舉時幫點忙，他就請對方捐獻金意思意思，沒想到對方照著佣金數額捐，「如果他（建商）不是那麼執著，就不會有今天這件事了」。

趙正宇表示立委沒有特權不繳稅，他已檢討自己錯誤，不僅補稅繳罰鍰，更捐一輛救護車給桃園市政府表達反省。他覺得檢方羈押他之後，發現他沒收賄，才騙取建商證詞當證據，又怕逃稅罪名押人太牽強、會站不住腳，所以想起訴他涉嫌財產來源不明。

趙正宇指出，在押期間已盡可能憑記憶交代清楚，也把可能的證人提供給檢方查證，檢方就是不去查，就是要起訴他，還以鈔票上的綁鈔帶日期跟他說的不符當理由。趙正宇說，時常跟人調度資金，家裡放的錢來來去去，「我只認新台幣不認綁鈔帶」，若真的來路不明，一定會先拆掉綁鈔帶，「檢察官根本不想聽我的解釋」。

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