台南10人家族一半確診　幼子、妻子先後染疫...時序關聯圖曝

記者林悅、林冠吟／台南報導

指揮中心22日宣布國內新增5例本土個案，均為居家隔離期間陰轉陽的案例，其中1例在台南，為案20216，是案19862的妻子，四採陽性確診，加上原先確診家人，10人家族中累計已有5人確診。

▲0222台南防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



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台南市衛生局長許以霖表示，這起家族群聚感染案，起先是由案19732在2月12日前往拜訪案19862一家人，但案19732在拜訪完案19862一家人2天後確診，Ct值僅14，因而讓案19862被衛生局緊急匡列為居家隔離者，未料19862也在被匡列後於15日發病確診，成為該起家族群聚案的指標個案。

許以霖表示，後續衛生局也針對案19862的同住家人進行匡列隔離，但案19862未滿10歲的次子，卻在17日發病確診，而案19862其同住20多歲的二弟妹也在15日出現症狀，於19日採檢後確診，Ct值僅14.7，本希望傳播鏈能在此結束，但案19862同樣未滿10歲的三子也在17日發病，並在20日採檢後確診，而和案19862同住的20多歲妻子案20216在16日出現症狀，於21日四採陽性確診，Ct值31.94。

台南市長黃偉哲也向民眾呼籲，由於這起家族群聚感染案，5名確診者中有2名未滿10歲的幼童染疫，呼籲民眾務必要落實防疫措施，避免將病毒傳染給尚無防護力也無法接種疫苗的幼兒。