媒體人李艷秋爆家族爭產　二哥告「偷開亡母保管箱」結果出爐

▲李艷秋被二哥控告涉嫌偷開亡母保險箱，因罪嫌不足獲處分不起訴。（資料照／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

記者劉昌松／台北報導

資深媒體人李艷秋母親過世後，為了家產多次上法庭，她先前因指二哥「貪」挨告妨害名譽獲得不起訴，又被二哥懷疑，涉嫌和大哥共同偷開母親的保管箱，涉嫌偽造文書，台北地檢署調查時，大哥坦承都是他一人所為，檢察官16日起訴大哥李金桂並請求法院簡易判決處刑，至於李艷秋因罪證不足，獲得不起訴。

李艷秋40年前主持教育性電視節目《每日一字》，因為字正腔圓與笑容甜美，在短短幾分鐘內，為觀眾介紹字詞，而成為家喻戶曉的華視當家主播，後來與丈夫李濤在TVBS陸續開播多個談話性節目，近年淡出螢光幕，仍不時會針對時事發表評論文章。

2019年間，李艷秋的哥哥李金水為了過世母親留下遺產，狀告李艷秋和其他手足，請求台北地院新店家事法庭判決分割遺產，李艷秋2020年初到法院出庭時，不斷數落二哥李金水，李金水不滿被說「很貪婪」，向台北地檢署控告李艷秋涉嫌公然侮辱，但檢察官認為，事件發生在不公開審理的家事法庭內，沒有公然侮辱問題，2020年處分不起訴。

李金水另外提告指控，李艷秋涉嫌和大哥李金桂在2017年2月間、母親過世後，持母親託李金桂保管的要職、印章，在5月22日、6月12日兩天，進入保管箱庫，這次李金桂直接坦承，是他盜蓋母親印章、並偽造母親署名，填寫銀行進庫單進入保管箱庫，與李艷秋無關，檢察官因此依偽造文書等罪起訴李金桂，另外處分不起訴李艷秋。