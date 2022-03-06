人妻「黃黃的像布丁開蓋邊邊」私訊曝　醫：規工欸！我像會通靈嗎

▲許多女網友常問蘇怡寧問題。（示意圖／翻攝Unsplash免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

婦產科名醫蘇怡寧常在粉專上替孕媽咪們解除各種疑難雜症，他分享最近收到一名媽媽的私訊，讓他直呼「規工欸（台語，指一整天），我看起來像是會通靈嗎？」

蘇怡寧近日在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書發文，只見該名媽媽詢問，「我已經產後滿三個月了，分泌物還會有點黃黃的（像布丁開蓋邊邊那樣），這是正常的嗎？需要就醫嗎？因為不知道這樣是正常或不正常？所以想問一下，謝謝。」

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「唉，又來，規工欸，我看起來像是會通靈嗎？」蘇怡寧說，就是要就醫才會知道妳是正常還是不正常，「不然還是妳要問我，蘇醫師、蘇醫師，我現在懷孕八周，你覺得我是正常還是不正常？如果不正常，我才需要去看醫生是這樣嗎？所以不正常才需要做產檢，正常就不需要做產檢是這樣嗎？妳計畫通。」

▼蘇怡寧分享女網友的私訊。（圖／翻攝「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書）



蘇怡寧指出，做完產檢才會知道妳正常還是不正常，當然妳也可以賭一把，「這我也沒意見，畢竟大部分的懷孕也都是正常的，妳就不用做產檢，搞不好妳真的就是正常，恭喜妳。」

蘇怡寧表示，問題是要不要賭，是妳自己的事，「不要找我背書好嗎？我怕怕的，我臉上沒有寫『我是保人』這四個字。」

蘇怡寧寫道，有網友認為他應直接叫該名媽媽去看醫生就好，意思是說他這樣回很沒禮貌。他想對該網友說，「你錯了，之前有類似的訊息，我就是這樣回答的。結果過兩天她又傳訊息來罵我，說她去看了然後醫師說沒事，問我說為什麼要叫她去看醫師，浪費她的時間？請不要自以為你比較聰明，就醬。」