新北生育獎勵金補助人數全國最多　2022年新制已有262家庭受惠

▲新北生育獎勵金補助人數全國最多。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市2022年推出3項生育獎勵金新措施，凡今年1月1日以後出生的新生兒，放寬併計北北基桃設籍期間、保障同婚配偶收養他方所生子女申領權益，及第3胎以上皆可申領3萬元生育獎勵金。統計至2月底，併計北北基桃設籍期間而受惠者計12人、同婚家庭受益計2人，生育第3胎以上獲補助3萬元更高達256人，總計262個家庭受惠。

民政局長柯慶忠表示，新北市每年出生人數約佔全國16%穩居第一，生育獎勵金補助人數也是全國第一，2022年度截至2月底，生育獎勵金總補助人數3591人，較2021年同期3456人增加135人，提升3.91%，有效回應市民實際需求，恭喜市民喜得貴子，也祝福新北寶寶們平安健康。

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新店戶所首位符合「併計北北基桃設籍期間」新制的陳先生說，去年剛把戶籍從臺北市文山區遷至新北市新店區，女兒今年1月出生，至戶所辦理出生登記時才知道有此項新措施，覺得很驚喜也很幸運；全職媽媽王小姐說，考量第2個寶寶出生了，特別舉家從基隆搬回三峽區爸媽家附近，以便互相照應，得知可併計設籍基隆期間領取生育獎勵金，非常開心，就可以補貼家用。

▲瑞芳5寶媽粘小姐今年2月生下第5胎，對於第3胎以上生育獎勵金提高至3萬元很有感。

來自澳門的新住民談小姐，與臺灣配偶陳小姐婚後產下一對龍鳳胎，陳小姐不僅透過法院裁定認可收養小孩，至戶所辦理收養登記時，後續還請領新北市生育獎勵金4萬元，一路走來很不容易，感謝新措施的美意；中和區的胡先生喜獲雙胞胎麟兒，分別為第3名及第4名子女，一舉勇奪6萬元，讓他又驚又喜；瑞芳區的5寶媽粘小姐今年2月生下第5胎，對於第3胎以上生育獎勵金提高至3萬元很有感，確實減輕不少負擔。

蘆洲區巫姓夫婦及淡水陳姓夫婦，皆在今年1月1日喜獲元旦寶寶是第3胎，剛好趕上新北市生育獎勵金新制請領3萬元，開心直呼超幸運；還有在汐止戶所辦理出生登記的黃先生笑說，農曆年前老婆順利生產第3胎，原以為只有2萬元生育獎勵金，沒想到竟多了1萬元，深覺女兒是福星，也是今年最棒的新年禮物。

戶政科長于英美表示，今年生育獎勵金新制讓以往最讓父母困擾的設籍10個月期間條件鬆綁，避免因工作或買房設籍而錯失領取補助機會，也保障同性家庭請領權益，及提高第3胎以上補助3萬元，貼近市民需求，有關新制相關規定，可至「新北市政府民政局」官網查詢，民眾如符合申領資格，請於新生兒出生之次日起1年內向新北市任一戶所提出申請。

▲蘆洲巫姓夫婦今年1月1日喜獲元旦寶寶是第3胎，剛好趕上新北市生育獎勵金新制請領3萬元。

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