　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北生育獎勵金補助人數全國最多　2022年新制已有262家庭受惠

▲新北生育獎勵金補助人數全國最多 2022年新制已262家庭受惠。（圖／新北市民政局提供）

▲新北生育獎勵金補助人數全國最多。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市2022年推出3項生育獎勵金新措施，凡今年1月1日以後出生的新生兒，放寬併計北北基桃設籍期間、保障同婚配偶收養他方所生子女申領權益，及第3胎以上皆可申領3萬元生育獎勵金。統計至2月底，併計北北基桃設籍期間而受惠者計12人、同婚家庭受益計2人，生育第3胎以上獲補助3萬元更高達256人，總計262個家庭受惠。

民政局長柯慶忠表示，新北市每年出生人數約佔全國16%穩居第一，生育獎勵金補助人數也是全國第一，2022年度截至2月底，生育獎勵金總補助人數3591人，較2021年同期3456人增加135人，提升3.91%，有效回應市民實際需求，恭喜市民喜得貴子，也祝福新北寶寶們平安健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新店戶所首位符合「併計北北基桃設籍期間」新制的陳先生說，去年剛把戶籍從臺北市文山區遷至新北市新店區，女兒今年1月出生，至戶所辦理出生登記時才知道有此項新措施，覺得很驚喜也很幸運；全職媽媽王小姐說，考量第2個寶寶出生了，特別舉家從基隆搬回三峽區爸媽家附近，以便互相照應，得知可併計設籍基隆期間領取生育獎勵金，非常開心，就可以補貼家用。

▲新北生育獎勵金補助人數全國最多 2022年新制已262家庭受惠。（圖／新北市民政局提供）

▲瑞芳5寶媽粘小姐今年2月生下第5胎，對於第3胎以上生育獎勵金提高至3萬元很有感。

來自澳門的新住民談小姐，與臺灣配偶陳小姐婚後產下一對龍鳳胎，陳小姐不僅透過法院裁定認可收養小孩，至戶所辦理收養登記時，後續還請領新北市生育獎勵金4萬元，一路走來很不容易，感謝新措施的美意；中和區的胡先生喜獲雙胞胎麟兒，分別為第3名及第4名子女，一舉勇奪6萬元，讓他又驚又喜；瑞芳區的5寶媽粘小姐今年2月生下第5胎，對於第3胎以上生育獎勵金提高至3萬元很有感，確實減輕不少負擔。

蘆洲區巫姓夫婦及淡水陳姓夫婦，皆在今年1月1日喜獲元旦寶寶是第3胎，剛好趕上新北市生育獎勵金新制請領3萬元，開心直呼超幸運；還有在汐止戶所辦理出生登記的黃先生笑說，農曆年前老婆順利生產第3胎，原以為只有2萬元生育獎勵金，沒想到竟多了1萬元，深覺女兒是福星，也是今年最棒的新年禮物。

戶政科長于英美表示，今年生育獎勵金新制讓以往最讓父母困擾的設籍10個月期間條件鬆綁，避免因工作或買房設籍而錯失領取補助機會，也保障同性家庭請領權益，及提高第3胎以上補助3萬元，貼近市民需求，有關新制相關規定，可至「新北市政府民政局」官網查詢，民眾如符合申領資格，請於新生兒出生之次日起1年內向新北市任一戶所提出申請。

▲新北生育獎勵金補助人數全國最多 2022年新制已262家庭受惠。（圖／新北市民政局提供）

▲蘆洲巫姓夫婦今年1月1日喜獲元旦寶寶是第3胎，剛好趕上新北市生育獎勵金新制請領3萬元。

【更多新聞】

另類灰姑娘！深夜闖2小學行竊　笨賊「鞋卡門縫」狼狽落網

娃娃機色老闆邀2少女開房狂歡　企圖下藥迷姦1女下場曝

旅遊團確診者到基隆988海鮮餐廳　3員工PCR採檢出爐

不要命了！基隆男持毒遇警盤查　海洛因連包裝袋吞下肚緊急送醫

基北中山快捷公車1813D明正式通車　通勤台北單程省20分鐘

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
iPhone 13傳推墨綠新色！　蘋果春季發表會倒數
剩湯「煮滾可放隔夜」？營養師警告：超危險

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北生育獎勵金補助人數全國最多　2022年新制已有262家庭受惠

岡山「突然停電」台電遭網轟　高雄版網友看法曝光：才4分鐘

外送員弄錯地址！拒補送還嗆「隔壁自己去拿」　他公審2派戰翻

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉！網傻「差好多」　本人回應了

換黑油店家灌超量700cc！新車噴濃煙、油流滿地　他崩潰：才騎300km

誠品信義店開團夜遊！「隱藏版樓層」空中花園將變身電影院

婦女節雀巢延長員工產假至18週　陪產也有28天全薪假

台灣女孩到尼泊爾推廣「正向月經」！4部女力短片婦女節一次解鎖

雲門劇場草地派對！全新舞作《霞》4月推出　2022年節目一次看

台灣蘭花「烏克蘭」美翻！全靠國際新技術噴染　還能延長花期

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

《Running Man》集體確診時「宋智孝不知道」　金鍾國靠運動「鼻塞好了」...嗅覺也沒了！

《二十五，二十一》金泰梨奪金遭疑「搶來的」　裁判飆金句：想看支持的選手獲勝，請去看電影

新北生育獎勵金補助人數全國最多　2022年新制已有262家庭受惠

岡山「突然停電」台電遭網轟　高雄版網友看法曝光：才4分鐘

外送員弄錯地址！拒補送還嗆「隔壁自己去拿」　他公審2派戰翻

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉！網傻「差好多」　本人回應了

換黑油店家灌超量700cc！新車噴濃煙、油流滿地　他崩潰：才騎300km

誠品信義店開團夜遊！「隱藏版樓層」空中花園將變身電影院

婦女節雀巢延長員工產假至18週　陪產也有28天全薪假

台灣女孩到尼泊爾推廣「正向月經」！4部女力短片婦女節一次解鎖

雲門劇場草地派對！全新舞作《霞》4月推出　2022年節目一次看

台灣蘭花「烏克蘭」美翻！全靠國際新技術噴染　還能延長花期

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀…揭療程進度

壽星閉眼許願下秒「蠟燭燒頭」　她急拍瀏海一臉茫...友全笑翻

生活熱門新聞

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

確定了！高中每週朝會最多一次早自習不考試

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

大S再婚「年輕人狂問他是誰？」　PTT曝超神地位

4／30起「紅黃線臨停」將不受理檢舉

高雄岡山下午又傳停電！　台電曝原因

快訊／本土+8分布三縣市！另增45例境外

快訊／台南今暴增4例　黃偉哲：足跡重疊者快採檢

手機號碼「超過10年沒換」　律師看出7優勢：沒仇家

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉讓網看傻　本人回應了

15縣市10°C↓低溫特報！回暖時間曝

更多熱門

相關新聞

失智長者出門忘返家路　警挨家挨戶詢問助返家

失智長者出門忘返家路　警挨家挨戶詢問助返家

新北市海山警分局警員日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案表示，莒光路附近有1名老人在附近區域徘徊。警員趕抵現場，發現1名老婦疑有失智情況，因老婦並未攜帶證件，也忘記家人姓名及住處，警員見老婦穿著單薄，研判應是住在附近，於是挨家挨戶詢問周遭住戶家中是否有長輩獨自外出，終於在莒光路某巷弄內住家找到老婦的女兒。

汐止王母救世宮五朝清醮建醮動土

汐止王母救世宮五朝清醮建醮動土

新店馬公公園「小小航海家」啟用

新店馬公公園「小小航海家」啟用

種植杜鵑花團錦簇　新北青農女力表現亮眼

種植杜鵑花團錦簇　新北青農女力表現亮眼

金山警慶祝婦女節　分局長溫馨送蛋糕致意

金山警慶祝婦女節　分局長溫馨送蛋糕致意

關鍵字：

新北生育獎勵金

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

朱芯儀證實「罹患乳癌」！4個月前照鏡發現胸部異樣

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

鎳暴漲100%！　網喊「快收家裡2物」：賺爛了

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

大S老公當年有多紅？「這1首歌」全台灣人都會唱

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

起底大S 20年前分手原因！

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面