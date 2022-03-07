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青昀苗圃種植杜鵑花團錦簇　新北青農女力黃美娟表現亮眼

▲青昀苗圃種植杜鵑花團錦簇 新北青農女力黃美娟表現亮眼。（圖／新北市農業局提供）

▲青昀苗圃種植杜鵑花團錦簇，新北青農女力黃美娟表現亮眼。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年3月8日是國際婦女節，是向全體女性表達尊敬和愛意的日子，而農村女性更是社會中不可或缺的重要力量，現今也有越來越多女性投入農業領域，為新北市農業發展注入新活力，金山優秀青農黃美娟，她與先生嚴慶榮一同經營「青昀苗圃」，以種植杜鵑為主表現亮眼，而現在正是杜鵑盛開季節，歡迎民眾可預約參觀選購。

金山青農黃美娟原本從事會計工作，先生嚴慶榮家中經營的杜鵑苗圃人手不足，後來也一起投入杜鵑種植工作，成為一名女青農，在夫妻倆共同努力下，杜鵑苗圃從原先規模僅0.2公頃，至今已擴大至2.3公頃，而黃美娟與先生一同將原本裸根種植方式改為盆花種植，年產量高達60萬盆。

▲青昀苗圃種植杜鵑花團錦簇 新北青農女力黃美娟表現亮眼。（圖／新北市農業局提供）

黃美娟表示，原本「青昀苗圃」全以種植杜鵑為主，但杜鵑銷量會隨著房市所帶動綠美化工程有所起伏，於是轉型為多樣化模式經營，目前另有種植桂花、茶花、含笑、赤楠、翠米茶等其他園藝作物，希望園區能像苗圃名稱一樣，苗圃常青，青雲直上。

黃美娟說，現在民眾朋友可以先行電話預約參觀苗圃，選購優質杜鵑或其他園藝作物，未來希望能讓更多人了解到杜鵑之美，規劃朝休閒觀光發展，打造以杜鵑為主題的花卉園區。

農業局長李玟表示，農村女力一直是農村家庭與社會最重要的力量，對於有意願從事農業女青年將持續挹注資源提供相關服務，鼓勵青農返鄉從事農耕，期盼年輕人為農業投入更多創新能量及活力，也歡迎各位朋友多多支持新北女性青農。

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