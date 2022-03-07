失智長者出門散步忘返家路　海山警挨家挨戶詢問助返家

▲失智長者出門散步忘返家路，警挨家挨戶詢問助返家。（圖／新北市海山警分局提供，下同）

突發中心／新北報導

新北市海山警分局文聖派出所警員陳祈旭、林瀚邦日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案表示，莒光路附近有1名老人在附近區域徘徊。警員趕抵現場，發現1名老婦疑有失智情況，因老婦並未攜帶證件，也忘記家人姓名及住處，警員見老婦穿著單薄，研判應是住在附近，於是挨家挨戶詢問周遭住戶家中是否有長輩獨自外出，終於在莒光路某巷弄內住家找到老婦的女兒。

王女表示當時正好有事在忙，一時間未注意母親情況，母親便自行離家數公尺卻忘了如何回家。王女非常感激員警挨家挨戶詢問，使其提早發現母親離家未歸，同仁也協助家屬申請防走失手鍊，避免日後若又發生相似情況，能協助老婦順利返家。

另日前霸王級寒流發威，埔墘派出所員警林政輝於執勤時，見1名70多歲老翁頂著14度寒冷低溫，瑟縮身軀坐於派出所前路口許久，於是主動上前詢問是否需要幫忙，在對談中員警發現老翁罹有嚴重失智症狀，先將老翁帶返所內，並提供熱開水供其飲用暖身，並查證警政及戶役政系統比對，總算找到老翁之年籍資料。

警員吳鎧聿聯絡到老翁的家屬，李女表示老翁當日下午3時許出門後便遲未返家，雖心急如焚卻不知該如何是好，因當時已近深夜，警員便協助載送老翁返回住家與家人團聚，家人非常感謝警方熱心為民服務之舉，並協助將老翁安全護送返家，對警方一再地道謝。

海山警分局長周振安呼籲，台灣已於2018年轉為高齡化社會，而老人失智則是高齡社會常有的現象之一，家中若有失智老人，家屬應多注意自家年邁長者的動向，並可至市府申請愛心手鍊，以免因為一時的疏忽，造成失智老人失蹤的憾事發生。