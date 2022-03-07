新店馬公公園「小小航海家」啟用　侯友宜：持續打造共融遊戲場

▲新北市新店區馬公公園「小小航海家遊戲場」啟用。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新店區馬公公園「小小航海家遊戲場」今（7日）正式啟用，市長侯友宜出席表示，建置特色共融公園是市府一直努力的目標，近年新店區已改建6座公園，還有4座正在規劃興建中；馬公公園是新店第6座完成改善的公園，設施以航海概念為主軸，讓小朋友遊玩時認識大海、感受大海之美。

侯友宜表示，2019年參訪北歐時，相當欽佩當地分齡式溜滑梯，照顧到每一個年齡層孩子的需求，讓孩子遊玩時不易受傷。回國後，便責成相關局處共同推動「公園特色共融或全齡化改善計畫」，盼帶給孩子多元又安全的遊具，也提供長輩運動伸展、減緩關節退化的體健設施。

▲馬公公園是新店第6座完成改善的公園，設施以航海概念為主軸。

「公園用得到才是你的」侯友宜強調，公園無論大小，只有在自家附近、方便使用的才屬於市民，因此近年市府團隊努力改善、興建的公園不一定特別大，但一定以接近市民為目標，朝全齡化方向邁進，盼讓大小市民共同擁有放鬆休憩的空間，一家大小開心到公園遊玩。

景觀處表示，新北市各區發展較早，多處公園基礎設施已達使用期限影響功能性及美觀，市府自2021年起加入「老舊公園更新計畫」，透過專業顧問評估並與地方意見整合，以急迫性、危險性等因素排序優先更新之公園，提供市民現代化及安全的公園休憩空間，讓大小市民朋友盡情燃燒體力、共享歡樂的遊憩好所在。

【更多新聞】

旅遊團確診者到基隆988海鮮餐廳 3員工PCR採檢出爐

不要命了！基隆男持毒遇警盤查 海洛因連包裝袋吞下肚緊急送醫

基隆港柴油大貨車排煙違規4／1起錄影舉發 最高可罰6萬

基北中山快捷公車1813D明正式通車 通勤台北單程省20分鐘