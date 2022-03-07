新北金山警慶祝國際婦女節　分局長詹志文溫馨送蛋糕致意

▲新北金山警慶祝國際婦女節，分局長詹志文（右1）溫馨送蛋糕致意。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

歡慶國際婦女節前夕，新北市政府金山警分局今（7日），特別準備鮮花及蛋糕禮盒，前往分局各內、外勤單位，贈送給所有女性同仁及員工，慰勉平時在工作崗上的付出與辛勞，以表達對婦女員工的尊重、祝賀與感謝之意，場面格外的溫馨。

金山警分局表示，為感謝女性同仁的付出，在38國際婦女節前夕，分局長詹志文逐一至分局各內、外勤單位，贈鮮花及蛋糕禮盒並加上問候；詹分局長親切和藹的作風，讓女性同仁及員工感受一股濃郁的溫馨氣氛，更感到無比的溫暖，並期勉落實性別主流推動，確實建立無性別歧視的環境，讓這特別日子更具意義。

▲金山警分局長詹志文親切和藹的作風，讓女性同仁及員工感受一股濃郁的溫馨氣氛。

資深工友吳素日大姐說，做為警察機關女性同仁的感言，她雖然並非警職人員，但觀察警察勤、業務內容特殊，24小時不間斷值勤，女警無論在內、外勤服務，也與男警一樣必須擔服各種勤務，回到家中還必須做好母親及妻子的角色，對工作及家庭之付出難以言喻，

金山警分局長詹志文表示，警察機關的工作性質，有別於一般公務機關，深知女性警察同仁除了人數較少，在工作、訓練上都一視同仁，相當辛勞，特別在婦女節前夕，準備鮮花及蛋糕禮盒，以表達對女性同仁的尊重與感謝之意。

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