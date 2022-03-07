汐止王母救世宮五朝清醮建醮動土　侯友宜祈求台灣脫離疫情

▲汐止王母救世宮五朝清醮建醮動土。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

汐止王母救世宮為祈求風調雨順，人民消災解厄、生活安康、萬事順利，於今（7日）舉行啓建祈安護國佑民五朝清醮建醮動土大典，現場隆重莊嚴有序，市長侯友宜特別前往醮場參加動土儀式，祈求台灣早日脫離新冠疫情、市民安居樂業，並預祝五朝清醮大典系列活動順利圓滿。

侯友宜表示，王母救世宮秉持王母娘娘懿旨「犧牲、奉獻、付出」的精神，長年耕耘汐止區社會安全網絡，捐贈救濟金及物資給社福團體，2021年還捐贈防疫基金30萬元及防疫物資，提升防疫量能，愛心不落人後，年年榮獲本市績優宗教團體表揚，善舉深獲肯定。

民政局長柯慶忠表示，「做醮」是臺灣民間道教信仰中最盛大、最隆重的宗教儀式之一，通常是好幾年才舉辦一次，具有祈求瘟疫不起、消除災障、永保平安等意義。感謝廟方舉辦活動於傳承在地特色文化的同時，更全力配合防疫政策，兼顧信眾安全健康。

宮主黃英敏說，本次建醮是為安撫各道生靈及安定人心，並透過5月14日至29日之清醮文化季，以「向下扎根、向外延伸」的主軸，規劃歌仔戲、布袋戲及各式社團表演等系列活動，增進社區以及信眾們彼此良好互動外，並結合生活與傳統文化，讓年輕朋友更加了解宗教文化，培育新生代傳承者。

民政局提醒，近期本土新冠疫情雖已趨緩，但為確保自身及親友的健康，仍請各宗教團體做好相關防疫措施，落實實聯制、加強人流控管，採單一出入口及分流管制，入口處量測體溫及酒精消毒，並全程佩戴口罩。

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