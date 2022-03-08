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娃娃機色老闆邀2少女開房狂歡　企圖下藥迷姦1女下場曝

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲娃娃機色老闆邀2少女開房狂歡，他起色心下藥迷姦遭抓包下場曝。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭世賢／基隆報導

新北一名屠姓男子經營夾娃娃機店，2021年邀約店內女工讀生（小倩）及其未成年女同學（小美）到旅館飲酒作樂，屠男意圖侵犯少女，於是藉故支開小倩，趁機在酒中下FM2迷藥，脫下小美衣物企圖性侵，小倩返回旅館，見同學小美衣衫不整且意識不清，旅館人員也發覺異常，立即報警移送。近日基隆地院審結，屠男依涉犯《藥劑強制性交未遂罪》，判處有期徒刑6年6個月。

判決書指出，2021年3月1日下午3時許，屠男約店內女工讀生小倩及垂涎已久之其女同學小美到家中飲酒，屠妻發現丈夫與2名未成年女子飲酒，對他痛罵趕離，屠男於是請小倩、小美先到旅館等候，屠男等3人在旅館內開一間房，繼續喝酒聊天；屠男意圖染指小美已久，便藉故要求小倩至附近便利商店買酒。

屠男見屋內只剩下小美，使用預備FM2迷藥將小美迷暈，並脫下其衣物準備性侵，小倩此時正好從超商買酒返回旅店，發現房門反鎖，經趕緊敲門要求進入，過10分鐘屠男才開門，並看見小美衣衫不整、神智不清躺在床上，屠男眼見事蹟敗露，表示支付1000元給小美進行性交易，便慌張逃離，旅店工作人員見屠男倉皇而逃，隨即報警處理。

屠男到案辯稱沒有發生性行為，否認犯行，當時是小美提出要到店內應徵工作，並開口預借工資才會給錢。小美恢復意識後，四肢發軟無法行走，甚至沒有力氣穿上衣物，員警研判被遭下藥，趕緊將人送往醫院驗血、驗尿，驗出FM2藥物反應。小美表示，屠男在未經同意要發生性關係，自己疑似遭到性侵。

基隆地院法官審認，無證據證明屠男強制性交小美，但下藥使小美昏迷部分屬實且有性侵意圖，將屠男依涉犯《藥劑強制性交未遂罪》，判處有期徒刑6年6個月，全案仍可上訴。

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