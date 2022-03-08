雲林縣女警比例14.24%　局長李謀旺婦女節送巧克力花束

▲雲林縣警察局於今日「國際婦女節」由局長李謀旺送上巧克力花束祝福女性同仁，以彰顯性別平權及感謝女性同仁於平日對警政工作上的貢獻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局於今（8）日「國際婦女節」由局長李謀旺送上巧克力花束祝福女性同仁，以彰顯性別平權及感謝女性同仁於平日對警政工作上的貢獻。雲林縣警局女性員工人數占總人數17.82%，其中女警就達14.24%。

雲林縣警局局長李謀旺表示，感謝女性同仁於平日工作及家庭生活兼顧之辛勞，在3月8日活動當日率重要幹部親自走訪各辦公室，逐一致贈每位女性同仁康乃馨、金莎巧克力及精緻甜點，除表彰女性同仁平時對於工作及家庭無私的奉獻與付出外，更藉此活動宣揚性別平等、營造友善職場環境的觀念，也祝福本局所有女性同仁及家眷都能平安、健康、幸福。

雲林縣警察局臺西分局長黃念生表示，現在男女警的人數比例逐漸拉近，女警的工作與男警無異，需要更多的體力來應付，所以健康的身體不容忽視，女性同仁在隨著走入家庭為人妻、為人母，往往會是蠟燭二頭燒，需要的不僅是身體健康，更需要心理上的調適。

許多女警在這屬於自己的專屬節日收到禮物都很開心，也感謝男警們平時的協助，讓勤務執行能更順利，她們也大方分享巧克力給男警，把歡樂傳出去。

▲臺西警分局長黃念生，為感謝分局內身兼家庭主婦的女性同仁長期對家庭、工作的付出，送上巧克力花束祝福每位女性同仁婦女節快樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林在地國際街舞盛典 舞林嘉年華3／19登場

►北港阿婆掉125張500元刮刮樂遭撿走 好心男送派出所

►古坑山區單親媽6口老宅燒毀 義工團重建！民宿供50床宿奧援

►新住民祈求媽祖庇佑順利找到工作 帶烤乳豬還願



