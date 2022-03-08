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免費抽Switch健身環！北市婦女節線上活動曝　黃珊珊親自示範3招氣功

記者袁茵／台北報導

今（8）為3月8日婦女節，台北市社會局與台北市婦女館推出「好好運動樂」活動，並以「樂婦女」為諧音，設計具有LOVE婦女意涵的「樂馥妮」虛擬人物，希望女性找到適合自己的運動；而台北市副市長黃珊珊也親自示範幾個簡單氣功，呼籲女性保持身體健康，迎接充滿挑戰的每一天。

黃珊珊表示，亮麗自信的女性來自於健康，健康除了均衡飲食外，更重要的是維持規律運動，她鼓勵所有女性朋友忙於工作、課業或是家庭之餘，必須每日規劃些時間，挑選適合自己的運動。

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府社會局提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府社會局提供，下同）

黃珊珊以自身為例，雖然市政工作行程滿檔，但她仍舊維持每日上午5點起床，起床整理時趁空檔做些簡單氣功，並特別親自示範3種簡單氣功動作，呼籲全民都能試試看。

黃珊珊強調，運動並非一定得滿頭大汗，而是是否能活動筋骨，藉此釋放自身的壓力；由於之前曾生過一場病，體會到「先愛自己，關心自己，才有餘力照顧身邊的人。」因此在專屬於女性的婦女節，呼籲所有女性保持身體健康，才有力氣迎接充滿挑戰的每一天。

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府社會局提供）

社會局局長周榆修表示，現代女性在各方面都能有傑出的表現，但卻鮮少有機會停下腳步關心自己，希望藉由婦女節慶祝活動，鼓勵女性更重視自己、也更關心自身健康。考量疫情影響，活動採全網路線上方式辦理，以最佳防疫距離邀請女性一起活動筋骨，在家就能維持健康規律的運動習慣。

周榆修指出，此次活動透過趣味心理測驗，分類出「內向文靜的樂馥妮」、「喜歡獨處的樂馥妮」、「勤奮自律的樂馥妮」、「勇於嘗鮮的樂馥妮」4大類型，並依此推薦不同性格的你，觀賞適合你的運動教學影片，在3月8日至21日期間完成活動任務並公開分享貼文，就有機會可以參加抽獎活動，獎品包括Nintendo Switch健身環大冒險組、運動手錶、運動耳機，十分豐富。

【台北市婦女節「好好運動樂」系列活動資訊】請點此 

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