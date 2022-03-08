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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

38國際婦女節　蘇貞昌：感謝女性支撐家庭社會半邊天

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

3月8日是國際婦女節，行政院長蘇貞昌向全國女性表達感謝之意，謝謝大家於國內疫情嚴峻的時候，在自己的崗位奮力打拚，支撐起家庭、社會的半邊天，台灣這2年多成功守住疫情，防疫作為及復甦指數也連獲國際防疫排名佳績，這些都是政府與國人共同努力的成果，女性在職場及家庭的付出，都有不可抹滅的功勞。

蘇貞昌指出，聯合國、歐盟等國際組織近年發布疫情對女性在就業經濟上衝擊的影響，政院也於110年特別提醒部會關注疫情下女性就業及經濟狀況。此外，政府亦體認到女性為疫情復甦政策的核心，加速提振女性從業較多與受創較大之零售、餐飲、觀光、藝文等產業，提供從業人員補貼、為中小型企業及新創事業放寬融資及還款條件、輔導女性業者提升數位技能、強化企業競爭力及應變力、發放高額振興券及優惠補助，以刺激經濟復甦。

根據行政院主計總處資料，去年11月女性失業率已降至比108年疫情前同期更低，且女性就業人數也已較去年6月三級警戒時增加約7萬6千人，就業人數呈現逐漸回升的情形。

蘇貞昌提到，為成就國人想當媽媽的期待和減輕生養的負擔，政院近年推動「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」政策，獲得社會很大迴響，在去年7月更推動「擴大不孕症補助」、「增加產檢補助次數及項目」與「育嬰留職停薪津貼從6成提高到8成」等政策，所增加的必要支出，皆由政府全力負擔。

另外，也放寬申請育嬰留職停薪期間原先每次以不少於6個月的原則，經統計去年7月至12月，申請育嬰留職停薪整體人數較109年同期增加3成多，補助金額約16.28億元，其中男性申請比例增加近5成6，顯見政府的新政策已帶來促進男性共同分擔育兒責任、落實家務分工的效果。

蘇貞昌表示，現今數位科技發展迅速及運用普及，近年亦有不肖分子利用換臉技術變造牟利、散布他人性私密影像等網路性別暴力不法事件，已造成女性人身安全的重大威脅，為強化對女性權益的保障，行政院已將「防治數位/網路性別暴力」列為111至114年的重要性別議題，督導相關部會盤點及完備相關法令及行政措施。

另外，正積極研修「刑法」、「性侵害犯罪防治法」、「兒童及少年性剝削防制條例」及「犯罪被害人保護法」等相關法案，以落實對女性及兒少的人身安全保障。

蘇貞昌強調，已指示各機關應繼續一起努力，打造女性可勇於展現自我、友善、安全及宜居的生活環境，也期盼我國性別平等再向前邁進，讓愈來愈多的女性力量在各行各業發揮所長及被看見，讓我們不分性別共同創造幸福永續的社會。

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