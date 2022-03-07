新住民祈求媽祖庇佑順利找到工作　帶烤乳豬還願

▲一位從越南遠嫁來台的梅小姐，春節從台北來上香祈願，如順利找到工作將載全豬還願，在媽祖庇佑下果真如願，帶了一隻烤熟的乳豬還願。（圖／記者李政遠翻攝）

記者李政遠／雲林報導

台灣民間信仰中「天上聖母」媽祖，在民眾心中一向慈悲為懷，對百姓的守護如同母親般慈愛。一位從越南遠嫁來台10餘年的梅小姐，因疫情影響找不到工作而困擾，聽聞西螺福興宮太平媽神蹟顯赫，春節從台北來上香祈願，如順利找到工作將載全豬還願，在媽祖庇佑下果真如願，帶了一隻烤熟的乳豬還願。

這位越南籍新住民梅小姐，3月5日中午在姐姐及友人陪同下，從台北開車到西螺福興宮太平媽祖廟，手上捧著一隻25公斤重的烤乳豬、水果，向廟方人員表示感謝媽祖保佑找到工作，專程來還願。

▲一位從越南遠嫁來台的梅小姐，春節從台北來上香祈願，如順利找到工作將載全豬還願，在媽祖庇佑下果真如願，帶了一隻烤熟的乳豬還願。（圖／記者李政遠翻攝）

西螺福興宮文創部江小姐轉述指出，去年梅小姐因找不到工作而煩惱不已，過年期間特來參拜西螺媽祖太平媽祈願求職順利，年後順利找到適宜的工作，與家人專程準備酬神大禮25公斤烤乳豬，前來達謝太平媽護佑。

西螺福興宮文創部江小姐表示，該新住民梅小姐日前帶著烤乳豬進到廟內，表示要還願，詢問要將烤乳豬擺放在哪裡較為適當，梅小姐將帶來烤乳豬及水果放在供桌上，依照台灣宗教習俗上香祝禱後，停留約一小時後離去。

梅小姐帶烤乳豬來向媽祖還願，吸引其他信眾好奇，有信眾說，台灣還願都以三牲酒禮答謝神恩，新住民以全隻烤乳豬答謝還真特別；也有信眾說，台灣人拜媽祖不稀奇，沒想到連新住民也拜媽祖。

▲台灣還願都以三牲酒禮答謝神恩，新住民以全隻烤乳豬答謝還很特別。（圖／記者李政遠翻攝）



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