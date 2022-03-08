蘇貞昌引孫文情詩祝賀婦女節　蔡其昌遭誤認：我沒有那麼厲害

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

適逢國際婦女節，行政院長蘇貞昌8日引用國父孫中山的詩詞，提到孫中山很有魅力、口才很好，「有一個大金主的女兒愛上他，他也把人家拐跑了」，卻遭民進黨立委林宜瑾誤認是立法院副院長蔡其昌，蔡其昌則笑稱，「我後面那一位才是，後面那一位比較厲害，我沒有那麼厲害」。

蘇貞昌8日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。林宜瑾質詢時表示，今天是三八婦女節，詢問蘇貞昌對婦女的觀感怎麼樣。

對此，蘇貞昌當場在備詢台上吟誦孫中山的情詩片段，「女人是平凡的，月朗星稀，是多少女人用晨炊，點燃了多少個新夾新的一天，把零零碎碎，縫補成美麗」，並強調人類生了女人，女人卻生了全人類，這個世界如果沒有女人，將少了50％的真、70%的善、100%的美。

林宜瑾聽聞後大讚，「院長很厲害，你可以作詩」，蘇貞昌則回應，「這個不是我寫的詩，寫詩的這個人我不敢掠美，他跟我一樣是做政治工作的，他曾經公開地講，他愛女人勝過讀書」。

蘇貞昌還說，這個人很有魅力、口才很好，到處募款，很多給他捐很多錢，甚至有一個大金主的女兒愛上他，他也把人家拐跑了，「這個人你也認識、我也認識，他就在上面」。

此時，林宜瑾則望向坐在主席台的蔡其昌，連忙發問「那是蔡其昌副院長嗎，真厲害真厲害」，如果是蔡其昌就是這個大詩人，這個議題就到這裡結束。

不過，在接近質詢尾聲時，蘇貞昌再度提及，「剛才我說寫詩那個人，在上面不是蔡其昌，不能害他回去沒辦法處理」，他沒有說人坐在上面，「我說在上面，我沒有說是誰，你說是蔡其昌，沒時間讓我解釋」，但是這個人不是蔡其昌。

在質詢結束後，蔡其昌則笑說，「我後面（國父遺像）那一位才是，後面那一位比較厲害，我沒有那麼厲害」。

▼立法院副院長蔡其昌笑說，蘇院長指的是他主席台座位後上方掛著的那一位。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

▼今天38婦女節，政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，立法院送花給閣員。（圖／記者屠惠剛攝，下同）