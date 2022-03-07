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社會 社會焦點 保障人權

北港阿婆掉125張500元刮刮樂遭撿走　好心男送派出所

記者蔡佩旻／雲林報導

拾金不昧的事件時有所聞，這回雲林民眾撿到的是有希望瞬間致富的「刮刮樂」並且多達125張。北港鎮蘇姓鎮民昨（6）日清晨騎車行經市區，發現地上有一堆宣傳紙，回頭查看竟面額500元的刮刮樂彩券共125張，價值逾6萬元，蘇男今早將拾彩券起送到派出所，警方將依號碼向台彩查詢確認失主。

▲刮刮樂彩券一張張隨著紅衣婦女經過，隨之散落路面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港一名許姓販售刮刮樂的婦人不慎遺失125張面額500元彩券，價值62500元。 （圖／翻攝自Facebook／北港人（讚）出來）

昨日朝天宮前一名販售刮刮樂的許姓婦人，擺攤時發現刮刮樂遺失，回頭沿路遍尋不著，到晚上才放棄尋找前往派出所報案，警方獲報受理時已深夜，尚無法調閱監視器畫面，今日早上撿到刮刮樂的蘇姓民眾將125張彩券送交北港派出所報案，與昨晚報案的許婦所稱遺失彩券數量謀和。

▲刮刮樂彩券一張張隨著紅衣婦女經過，隨之散落路面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲拾獲刮刮樂的蘇姓民眾將125張彩券送往派出所，並在臉書社團公告呼籲遺失者前往領回。 （圖／翻攝自Facebook／北港人（讚）出來）

警方調閱監視器畫面偵查指出，昨日清晨約6時51分一名紅衣婦女騎乘電動三輪車行經行經民主路，即圓環往糖廠的方向，在靠近一家咖啡店前的路上不慎散落一疊刮刮樂彩券，約莫4分鐘後一名蘇姓男子騎乘機車經過以為是宣傳單，但折回查看，竟然全都是面額五百元的刮刮樂彩券，算一算共125張，價值62500元。

▲刮刮樂彩券一張張隨著紅衣婦女經過，隨之散落路面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲刮刮樂彩券一張張隨著紅衣婦女經過，隨之散落路面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，依據2人所述及監視器畫面雖可辨識為遺失者，但為求謹慎，由於刮刮樂都有號碼，警方將依號碼向台彩查詢失主，確定為許姓婦人才可讓其領回。

▲刮刮樂彩券一張張隨著紅衣婦女經過，隨之散落路面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲刮刮樂彩券散落路面，蘇姓民眾路過發現，返回撿拾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲刮刮樂彩券一張張隨著紅衣婦女經過，隨之散落路面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲拾獲刮刮樂的蘇姓民眾將拾獲彩券送往派出所，警方清點後確認是125張。 （圖／翻攝自Facebook／北港人（讚）出來）

►聽Podcast #我在案發現場

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