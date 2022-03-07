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古坑山區單親媽6口老宅燒毀　義工團重建！民宿供50床宿奧援　

▲古坑鄉無姓單親媽媽，去年10月20日家中不明原因發生祝融之災，熊熊烈火瞬間燒毀住了一家六口的老宅，因為一家人沒有積蓄，且雙親皆已年邁， 希望外界伸出援手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑鄉吳姓單親媽媽，去年10月20日家中不明原因發生祝融之災，燒毀住了一家六口的老宅，希望外界伸出援手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林古坑鄉一名吳姓婦人，丈夫在16年前突因病逝世，留下一對年長父母與三名幼孩，吳婦為照料雙親及3名子女在山上家門陳列小雜貨攤，生意簫條但也樸實地過了十多年。去年十月突然的一場惡火瞬間毀了他們的家，希望義工團伸出援手協助重建，古坑鄉華山產業促進會的多家民宿亦提供50間房間供優惠入住。

▲古坑鄉無姓單親媽媽，去年10月20日家中不明原因發生祝融之災，熊熊烈火瞬間燒毀住了一家六口的老宅，因為一家人沒有積蓄，且雙親皆已年邁， 希望外界伸出援手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲熊熊烈火瞬間燒毀住了一家六口的老宅，古坑鄉公所清潔隊當時前往協助清理現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳姓單親媽媽今年40歲，丈夫2005年5月突發性腦溢血離逝，吳婦16年來獨自一人扶養3名女兒，現年分別17歲、18歲、20歲，目前尚有2名念五專就學中。吳婦當年為照料娘家雙親及兼顧3名子女便在山上家門外陳列小小雜貨養家 因地點偏僻除了偶遇廟會熱鬧與有進香團幾乎生意簫條。

▲古坑鄉無姓單親媽媽，去年10月20日家中不明原因發生祝融之災，熊熊烈火瞬間燒毀住了一家六口的老宅，因為一家人沒有積蓄，且雙親皆已年邁， 希望外界伸出援手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲本月5日台灣希望義工團進駐義築房屋，雲林縣政府社會處長林文志（左）亦前往關心吳姓單親媽媽（右）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

前華南國小校長為助吳婦一家生活經濟，曾聘任其為學校於外地學生接送事宜，因此11年來多虧得以順利的養大孩子，後因校長調任轉投入學做土水到工地打臨工，幾年來日子雖清貧一切平安，不料在去年10月20日下午16時許，家中不明原因發生祝融之災，熊熊烈火瞬間燒毀老宅，因為一家人沒有積，且蓄雙親皆已年邁， 希望外界伸出援手。

在雲林縣議員顏忠義的關心協力下，社團法人台灣希望義工團立即籌劃房屋重建事宜，在近百位義工齊心協力下，為古坑吳姓單親媽媽一家人重建家園，希望讓吳姓單親媽媽一家人有個溫暖的安身居所，預計於3月13日完工交屋。

▲古坑鄉無姓單親媽媽，去年10月20日家中不明原因發生祝融之災，熊熊烈火瞬間燒毀住了一家六口的老宅，因為一家人沒有積蓄，且雙親皆已年邁， 希望外界伸出援手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台灣希望義工團本月5日進駐吳姓單親媽媽住宅案場，將主建築架構搭建完成，預計3月13日完工交屋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

負責協助義工住宿問題的華山產業促進會徐毓涵理事長指出，協會內各個民宿業者得知義工團有住宿需求後，大家都相當踴躍地提供一人500元優惠方案住宿空間，天秀山莊、鄉村民宿、禾園民宿等共計提供了超過50個床位，業者徐崇浩也表示，提供住宿空間僅是略盡綿薄之力而已，不足掛齒，相較於台灣希望義工團為雲林弱勢家庭重建家園，這樣的大愛才是值得尊敬。

▲古坑鄉無姓單親媽媽，去年10月20日家中不明原因發生祝融之災，熊熊烈火瞬間燒毀住了一家六口的老宅，因為一家人沒有積蓄，且雙親皆已年邁， 希望外界伸出援手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台灣希望義工團本月5日進駐吳姓單親媽媽住宅案場，將主建築架構搭建完成，預計3月13日完工交屋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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