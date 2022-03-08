溫馨38節！花蓮縣府貼心辦小市集　女性同仁免費按摩健檢

▲▼按摩業職業工會的夥伴幫女性同仁肩頸按摩，減輕平日工作壓力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為迎接38婦女節的到來，花蓮縣政府人事處8日舉辦「38 Happy Women’s Day~大女子小市集」系列活動，花蓮縣長徐榛蔚特意到場祝福所有女性同仁婦女節快樂，並勉勵女性同仁認真工作之餘，要為自己的健康把關。

「祝福大家婦女節快樂！」徐榛蔚致詞提到，一年一度的38婦女節又到了，人事處在今年延續去年38婦女節貼心幸福的氛圍，規劃一系列的活動，更有花蓮縣按摩業職業工會的夥伴來幫大家肩頸按摩減輕平日工作壓力，她也勉勵女性同仁要為自己的健康把關，希冀女性同仁能將智慧、美麗與健康結合，在服務花蓮鄉親時，也要關照自己的身心靈。

▲衛生局也提供同仁「免費健康篩檢」，包含B型C型肝炎抽血檢驗、子宮頸抹片及乳房攝影檢查等。

花蓮縣政府人事處在今年38婦女節為女性同仁規劃一系列好吃、好玩、好紓壓的活動，原來嚴肅的工作環境化身為熱鬧小市集，讓同仁在公餘時間能以兌換券兌換美食，藉此減輕身心壓力，補充滿腹元氣，享受一下難得的小確幸。

▲縣長徐榛蔚勉勵女性同仁要為自己的健康把關，在服務花蓮鄉親時，也要關照自己的身心靈。

活動特別邀請花蓮縣按摩業職業工會12位盲人按摩師，為縣府女性員工肩頸按摩舒壓，緩解平日不斷積累的壓力；衛生局也提供同仁「免費健康篩檢」，包含B型C型肝炎抽血檢驗、子宮頸抹片及乳房攝影檢查等，希望女性同仁能「珍愛自己」；更有社會處婦女中心設置夢想攤，完成活動還可以獲得小禮物。