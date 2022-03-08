雲林在地國際街舞盛典　舞林嘉年華3／19登場

記者蔡佩旻／雲林報導

2024巴黎奧運將「霹靂舞」納入競賽項目，2022年適逢「雲林全民健康運動年」，且114年全國運動會也將在雲林隆重登場，為開啟體壇新紀元，雲林縣政府委請雲林縣體育會街舞委員會辦理首屆「雲林國際街舞盛典」，將於19日在雲林縣體育館隆重登場，雲林縣長張麗善表示，雲林運動年，推出專屬的舞壇嘉年華。

▲雲林縣政府委請雲林縣體育會街舞委員會辦理首屆「雲林國際街舞盛典」，將於3月19日在雲林縣體育館隆重登場，賽事共分四項競賽主軸，總獎金逾15萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）



「這次雲林將要舞力全開，展現專屬年輕世代的活力！」縣長張麗善指出，114年全國運動會也將在雲林舉行，為與世界接軌，雲林也將積極爭取街舞運動納入競賽項目，同時放眼國際並打造專屬舞台，為2024巴黎奧運培育更多的國內優秀好手。

賽事共分四項競賽主軸，分別為Breaking霹靂舞lon1、KPOP U15、KPOP U18以及團體排舞賽，預計將吸引250位來自全國各地的舞壇菁英，共同角逐「舞林盟主」的寶座，此外，賽事集結國內舞壇巨星，HHI世界齊舞大賽台灣亞軍楚楚、FILA盃賽KPOP大賽全國總冠軍家妤、青年奧運國家隊教練古慶瑀、2015REDBULL冠軍SARU、徐百川、囂張、WEIZER以及Jason等十餘位「舞林高手」擔任賽事評審。

審判長古慶瑀補充說明，參與賽事舞者皆免報名費，報名後可由十多位專業舞者於賽事期間進行培訓，四項競賽主軸各分出冠、亞、季軍，總獎金超過15萬元。賽事期間雲林縣民及在籍學生，憑身分證或學生證即可免費入場，外縣市民眾憑活動月3月份在雲林店家消費滿額500元之發票，也可免費入場觀賞此次的舞壇盛典，一同欣賞這場史詩級的舞壇年華。

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