畫家蘇慧棉如真實畫風　改變大眾對蠟筆的刻板印象

▲蠟筆畫家蘇慧棉將難以混調顏色的蠟筆，畫出如油畫般細膩及多層次，打破大眾對蠟筆畫單調濃重色彩的刻板印象。（圖／記者李政遠攝）

記者李政遠／雲林報導

蠟筆一向被當作繪畫的入門素材，在學童的美術課程中廣泛使用，因此被認為是小孩子的塗鴉工具，其實蠟筆也可以畫出豐富色彩及細膩的線條。蠟筆畫家蘇慧棉將難以混調顏色的蠟筆，畫出如油畫般細膩及多層次，打破大眾對蠟筆畫單調濃重色彩的刻板印象。

蠟筆畫家蘇慧棉家中牆上掛著多幅繪畫作品，有人像、有廟會，還有農忙的田園景象，每一幅都細膩畫出雲林的在地生活情景，雖然這些作品都是用蠟筆所畫出來的，卻有著油畫般的立體及豐厚感。

不少認識蘇慧棉的親友，看到蠟筆畫作後，難以將畫作和她畫上等號，訝異問說，她不是在夫家貨運公司、蔬菜預冷廠幫忙調配蔬菜運送外，還要上菜市場買菜做三餐的家庭主婦嗎？

蘇慧棉從小就有繪畫天分，就讀國小時多次代表學校參加寫生比賽得獎，但家庭經濟因素，喜歡畫畫沒有圖畫紙張，拿起蠟筆在地上作畫，她曾朝美術領域發展，當時觀念讀書才是唯一出路，因此放棄的理想。高中畢業後，蘇慧棉與高中同學踏入婚姻，身分從女兒、學生，轉換成媳婦、妻子與媽媽，生活重心全投入在家庭、小孩與工作上，畫筆離她越來越遠。

兒女成年北漂發展後，蘇慧棉調整生活重心時發現自己內心空虛，傾聽到自己想去完成未竟的事，因緣際會下，蘇慧棉跟西螺知名藝術家湯嘉明學畫，透過繪畫填補多年缺憾，從基礎技巧一步步扎根，用蠟筆開始作畫，蘇慧棉，掌控蠟筆繪畫技巧得宜，甚至能畫出豐富色彩及細膩的線條。

蘇慧棉指出，蠟筆創作有它的不容易的地方跟侷限，就比如說很細部的部分，我們可能要用點的，因為它沒有辦法像水彩般的暈染，也沒有辦法像油畫這樣子，就是很濃厚的去點，但是它其實也可以達到像油畫一般的效果。

蘇慧棉說，在繪畫世界裡我可以自在做自己，這是很棒的發現她也因為這一路以來的際遇與經驗，受邀創作月亮牌卡，去年底她也發表籌備近2年的光籟太陽卡，48張太陽卡、16張脈輪卡全由她所畫，希望這套卡宛如太陽，照亮需要光明與希望的人。

▲蘇慧棉說，在繪畫世界裡我可以自在做自己，這是很棒的發現她也因為這一路以來的際遇與經驗。（圖／記者李政遠攝）



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