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西螺鎮農會「起家厝」完修揭牌　總幹事廖錦富：存款達193億

▲雲林西螺鎮農會中山辦事處整修後，今日正式揭牌，期嶄新的外觀加一棵日本黑松，讓位於鎮中心的西螺鎮農會中山辦事處為西螺小鎮增添繁榮景象。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺鎮農會中山辦事處整修後，今日正式揭牌，嶄新的外觀加一棵日本黑松，為西螺小鎮增添繁榮景象。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮農會中山辦事處大樓1965年興建至今已56歲，歷經一年多針對外觀及局部整修後，今（7）日正式揭牌，雲林縣長張麗善、雲林縣農會簡明欽等人一同為大樓揭牌剪綵。西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，期嶄新的外觀加一棵日本黑松，讓位於鎮中心的西螺鎮農會中山辦事處為西螺小鎮增添繁榮景象。

西螺鎮農會總幹事廖錦富致詞時表示，家中三代都曾在西螺鎮農會服務，很榮幸今天能站在這裡為這棟大樓整建後揭牌，這當時大樓是西螺最大金融中心，經過50多年使用，在內部結構無損狀況下，針對外觀及部分細節整修。

廖錦富說，西螺鎮農產主要為蔬菜及稻米，農會存款目前達到雲林縣最多約193億，放款則在111億左右，存放比例達60%一直在明顯成長中，因為西螺是農業鄉鎮，最大的出資是購買不動產，所以農會在這部分盡量降低利率，讓農民能夠增加置產的機會，也算是回饋大家。

雲林縣長張麗善表示，西螺鎮農會的「起家厝」就是目前的中山辦事處，從西元1965年興建至今歷經56年，透過西螺鎮農會歷屆的理事長、常務監事及理監事團隊，尤其最中意的精神人物就是總幹事廖錦富，在其任內將這棟歷史建築透過外觀的整建以及利用明亮夠光的玻璃展現新的風貌。

張麗善說，西螺鎮農會現在是非常績優的模範農會，廖錦富總幹事也是績優總幹事，不只是創造農民收益、保障農民的權益，這裡的存款放款都是全國模範第一名，除了特別恭賀之外，也希望西螺鎮農會在理監事及總幹事CEO的努力之下，繼續守護農民、廣銷農產，增加收益。

▲雲林西螺鎮農會中山辦事處整修後，今日正式揭牌，期嶄新的外觀加一棵日本黑松，讓位於鎮中心的西螺鎮農會中山辦事處為西螺小鎮增添繁榮景象。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺鎮農會中山辦事處大樓1965年興建至今已56歲，歷經一年多針對外觀及局部整修後，今日正式揭牌，雲林縣長張麗善、雲林縣農會簡明欽等人一同為大樓揭牌剪綵。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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