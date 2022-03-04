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路中嵌入2個骨灰甕！小孩嚇到不敢回家　幕後藏800萬天價買路錢

記者蔡佩旻／雲林報導

既成道路糾紛屢見不鮮，雲林縣麥寮鄉一地主放大絕，直接在路上「崁入」骨灰甕，令附近住戶心生恐懼、不堪其擾。 附近住戶無奈表示，雖知道骨灰甕裡面裝水泥，但看到心裡還是會害怕毛毛的，孩子嚇得不敢回家，經多次協調，地主就是不理會。

▲雲林縣麥寮鄉一地主放大絕，直接在路上「崁入」骨灰甕，令附近住戶感到驚嚇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥寮鄉麥豐村泰順路一條巷道中遭放置骨灰甕，巷道長約30多公尺、寬約6公尺，附近住戶已通行2、30年，但就在2017年時，該巷道土地被法院拍賣，新地主得標後，向巷道內住戶要求收租金即道路通行費，引起住戶不滿。

▲雲林縣麥寮鄉一地主放大絕，直接在路上「崁入」骨灰甕，令附近住戶感到驚嚇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣麥寮鄉一地主放大絕，直接在路上「崁入」骨灰甕，令附近住戶感到驚嚇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥豐村長吳子瑋表示，住戶認為該巷道已通行數十年，也就是「既成道路」，因此向法院提告，法院判決住戶有通行權，沒想到地主開始使用各種方法阻擋住戶通行，剛開始僱用吊車搬來大型墓碑要擋路，經住戶阻止抗議沒有成功，之後又用機車載來枯樹幹，用水泥砌在路中央，去年10月又拿2個大的骨灰甕放在路口及住戶家門旁，還用水泥固定。

▲雲林縣麥寮鄉一地主放大絕，直接在路上「崁入」骨灰甕，令附近住戶感到驚嚇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲附近住戶無奈表示，雖知道骨灰甕裡面裝水泥，但看到心裡還是會害怕毛毛的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據指出，地主堅持要住戶付租金，住戶想跟地主購買，但地主第一次開價200萬，後來又開價800萬元，住戶無法接受。麥豐村長吳子瑋說，法院判決住戶有通行權，但沒判決該巷道為「既成道路」，這幾年透過相關單位、地方人士居中協調都無法解決，希望有關單位能協助，還給住戶行的權利。

▲雲林縣麥寮鄉一地主放大絕，直接在路上「崁入」骨灰甕，令附近住戶感到驚嚇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲地主使用各種方法阻擋住戶通行，用機車載來枯樹幹，用水泥砌在路中央，去年10月又拿2個大的骨灰甕放在路口及住戶家門旁，還用水泥固定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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